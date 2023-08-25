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Авто

Volkswagen презентовал стильный дом на колесах на базе Multivan (фото)

Volkswagen Multivan, Volkswagen Multivan T7, Volkswagen California, новый Volkswagen California, дом на колесах
Фото: Volkswagen | Основой для кемпера послужил Volkswagen Multivan T7

Автодом Volkswagen California построен на базе минивэна Multivan. В салоне появились раскладная кровать, стол и мини-кухня.

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На выставке в Дюссельдорфе презентовали новый Volkswagen California. Дом на колесах станет серийным в 2024 году. Об этом сообщает официальный сайт немецкого автопроизводителя.

Volkswagen Multivan T7, Volkswagen Multivan, Volkswagen California, новый Volkswagen California, дом на колесах Fullscreen
Крыша автодома поднимается
Фото: Volkswagen

Автодом Volkswagen California формально является концепт-каром, однако серийная модель мало чем будет отличаться от него. За основу взяли новый Volkswagen Multivan T7 длиной 5,3 м – он гораздо просторнее предшественника.

Volkswagen Multivan, Volkswagen Multivan T7, салон Volkswagen California, новый Volkswagen California, дом на колесах Fullscreen
В салоне раскладывается стол
Фото: Volkswagen

Как и у предшественников, крыша минивэна выполнена подъемной. В добавок, можно разложить тент и обустроить крыльцо.

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В салоне предусмотрены раскладные кровать и стол, а кресла второго ряда разворачиваются на 180°. Мини-кухня дополнена электроплитой, раковиной и холодильником. В добавок, предусмотрены многочисленные ящики для поклажи и даже небольшая барная стойка.

Volkswagen Multivan, Volkswagen Multivan T7, Volkswagen California, новый Volkswagen California, дом на колесах Fullscreen
Внутри можно разложить большую двуспальную кровать
Фото: Volkswagen

Изюминка Volkswagen California – специальный планшет. Он, позволяет управлять множеством функций – поднимать крышу, регулировать настройки климата, проверить уровень питьевой воды в баке.

Volkswagen Multivan, Volkswagen Multivan T7, Volkswagen California, новый Volkswagen California, дом на колесах Fullscreen
Оснащение включает электроплиту
Фото: Volkswagen

Еще одно новшество Volkswagen California 2024 – подзаряжаемая гибридная силовая установка. 1,4-литровая бензиновая турбочетверка и электромотор суммарно развивают 218 л. с. Она позволяет не только передвигаться на электротяге, но и питать электрооборудование от батареи.

Ранее Фокус рассказывал про дом на колесах на базе электрического минивэна Volkswagen ID.Buzz.

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