Новый Volkswagen Tiguan 2024 полностью рассекретили до премьеры (фото)

Volkswagen Tiguan 2024 станет технологичнее и экономнее. Кроссовер следующего поколения будет официально представлен в конце 2023 года.

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В интернете показали снимки Volkswagen Tiguan следующего поколения. Кроссовер сильно изменится внешне и станет технологичнее. Об этом рассказали на сайте Cochespias.

Volkswagen Tiguan 2024 останется узнаваемым, но получит множество внешних изменений. Спереди появится закрытая решетка радиатора со светодиодной полосой и узкие фары.

Спереди разместили закрытую решетку радиатора Фото: MQB-Coding

Сзади расположены компактные фонари, которые объединены в один блок. На крышке багажника установлен спойлер.

Задние фонари объединены в один блок Фото: drive.com.au

Интерьер новинки также сильно отличается от текущей модели. Внутри появятся 15-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и 10,25-дюймовая цифровая панель приборов.

В интерьере разместили два больших дисплея Фото: cochespias.net

На руле не будет сенсорных кнопок, как у топовых версий Volkswagen Tiguan R-Line и R текущего поколения. Вместо них вернутся традиционные физические органы управления.

В моторную гамму кроссовера войдет множество двигателей. Среди них бензиновые и дизельные агрегаты, а также гибридные модификации. Также в будущем впервые может появиться полностью электрическая версия модели.

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Презентация нового Volkswagen Tiguan 2024 состоится в конце 2023 года. Первые поставки кроссовера в Европу начнутся в начале 2024 года.

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