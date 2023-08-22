Самый большой электромобиль Volkswagen превратили в уютный дом на колесах (фото)

Новый Volkswagen ID.Buzz можно превратить в автодом всего за 4500 долларов. Электрический минивэн получил двуспальную кровать и небольшую кухню.

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Электромобиль Volkswagen ID.Buzz стал основой для интересного проекта. Минивэн переделали в дом на колесах. Об этом сообщается на сайте компании Ququq.

Именно эта немецкая фирма помогла выполнить тюнинг Volkswagen ID.Buzz. Разработанный ею комплект Bus Box 4 позволяет превратить минивэн в кемпер всего за минуту.

В салоне раскладывается двуспальная кровать

Для Volkswagen ID.Buzz создали специальный бокс массой 62 кг, который ставится на сложенные задние сиденья электрокара. Из него раскладывается двуспальный матрас длиной 1945 мм и шириной 1250 мм. В комплекте к нему идут два одеяла.

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Также в боксе поместились газовая плита на две конфорки с защитой от ветра, пара канистр для воды с кранами и две больших стальных миски, заменяющих раковину.

В дополнение к боксу новый Volkswagen ID.Buzz также получил 20-литровый переносной холодильник. Он подключается к 12-вольтной розетке в салоне минивэна.

Набор включает газовую плиту и канистры с водой

Набор Ququq Bus Box 4 оказался весьма недорогим – его оценили примерно в 4500 долларов. Его продажи стартуют в начале 2024 года и он по размерам подойдет только для удлиненной семиместной версии Volkswagen ID.Buzz.

Ранее Фокус рассказывал, что новый Volkswagen ID.Buzz вскоре получит мощную спортивную версию с полным приводом.

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