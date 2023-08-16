Самый мощный электромобиль Volkswagen впервые заметили на дорогах (фото)

Электромобиль Volkswagen ID.Buzz GTX оснастят двумя моторами общей мощностью 340 л. с. Минивэн сможет разгоняться до 100 км/ч за 6,4 с.

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В Германии во время тестов замечен новый Volkswagen ID.Buzz GTX. Спортивный вариант электрического минивэна поступит в продажу с 2024 года. Об этом сообщает сайт Motor1.

Минивэн получит 340-сильную установку Фото: Motor1.com

Новый Volkswagen ID.Buzz GTX отличается от стандартной модели дизайном передней части. У него более агрессивный передний бампер с уменьшенным воздухозаборником. Также обращают на себя внимание особые колесные диски.

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На фото попал удлиненный (4962 мм) семиместный вариант модели, но и короткий минивэн Volkswagen ID.Buzz GTX на 5 мест также будут предлагать.

Главная особенность Volkswagen ID.Buzz GTX – его силовая установка. Минивэн получил полный привод и два мотора с суммарной отдачей 340 л. с. Это будет самый мощный электромобиль Volkswagen.

Электрокар сможет разгоняться до 100 км/ч за 6,4 с Фото: Motor1.com

Новый Volkswagen ID.Buzz GTX сможет разгоняться до 100 км/ч за 6,4 с, а его максимальную скорость ограничат на 160 км/ч. Аккумуляторная батарея на 91 кВт∙ч обеспечит запас хода примерно в 400 км.

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