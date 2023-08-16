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Авто

Найпотужніший електромобіль Volkswagen вперше помітили на дорогах (фото)

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Фото: Motor1.com | Volkswagen ID.Buzz GTX проходить випробування

Електромобіль Volkswagen ID.Buzz GTX оснастять двома моторами загальною потужністю 340 к.с. Мінівен зможе розганятися до 100 км/год за 6,4 с.

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У Німеччині під час тестів помічено новий Volkswagen ID.Buzz GTX. Спортивний варіант електричного мінівена надійде в продаж із 2024 року. Про це повідомляє сайт Motor1.

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Мінівен отримає 340-сильну установку
Фото: Motor1.com

Новий Volkswagen ID.Buzz GTX відрізняється від стандартної моделі дизайном передньої частини. У нього більш агресивний передній бампер зі зменшеним повітрозабірником. Також звертають на себе увагу особливі колісні диски.

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На фото потрапив подовжений (4962 мм) семимісний варіант моделі, але й короткий мінівен Volkswagen ID.Buzz GTX на 5 місць також пропонуватимуть.

Головна особливість Volkswagen ID.Buzz GTX — його силова установка. Мінівен отримав повний привід і два мотори із сумарною віддачею 340 к. с. Це буде найпотужніший електромобіль Volkswagen.

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Електрокар зможе розганятися до 100 км/год за 6,4 с
Фото: Motor1.com

Новий Volkswagen ID.Buzz GTX зможе розганятися до 100 км/год за 6,4 с, а його максимальну швидкість обмежать на 160 км/год. Акумуляторна батарея на 91 кВт∙год забезпечить запас ходу приблизно в 400 км.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Volkswagen Tiguan 2024 розсекретили за місяць до прем'єри.

Також ми писали, що Volkswagen готує новий будинок на колесах.