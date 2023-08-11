Новий Volkswagen Tiguan 2024 повністю розсекретили за місяць до прем'єри (фото, відео)

Новий Volkswagen Tiguan підросте в розмірах і стане виразнішим на вигляд. У лінійці моделі з'являться одразу дві потужні гібридні версії.

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Новітній кросовер Volkswagen Tiguan третього покоління помітили під час зйомок рекламної фотосесії в столиці Словенії Любляні. Фото та відео з моделлю з'явилися на сайті Avtomanija.

Кросовер підросте в розмірах Фото: скриншот / YouTube

Новий Volkswagen Tiguan офіційно презентують через місяць на автошоу в Мюнхені. Продажі кросовера почнуться під кінець нинішнього року.

Кросовер помітили під час зйомок рекламної фотосесії в Любляні

З фото видно, що кросовер Volkswagen Tiguan 2024 підросте, зміниться зовні і стане виразнішим на вигляд. Його дизайн витриманий у дусі VW Golf 8 — з широкою решіткою радіатора і діодною вставкою між фарами. Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

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Салон Volkswagen Tiguan 2024 у Любляні не зняли, але його раніше показали на офіційних фото. Кросовер отримає віртуальний щиток приладів і великий тачскрін.

У салоні встановлено величезний тачскрін Фото: Volkswagen

Також стало відомо, що новий Volkswagen Tiguan збереже бензинові турбомотори об'ємом 1,5 і 2,0 л, а також дволітровий турбодизель. Крім того, з'являться гібриди потужністю 204 і 272 к. с., здатні проїхати до 120 км на електротязі.

Раніше Фокус повідомляв, що у Volkswagen Tiguan з'явиться семимісний старший брат.

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