Повна електрифікація: розкрито подробиці нової Skoda Octavia 2026 (фото)

Нова Skoda Octavia вперше стане електромобілем. Модель зміниться зовні, а її салон і багажник стануть просторішими.

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Skoda почала розробку нового покоління Octavia. Модель дебютує у 2026 році і кардинально зміниться. Про це розповіли на іспанському сайті Motor.es.

Нова Skoda Octavia стане електромобілем. Це буде одна з моделей нового електричного сімейства, які презентують у 2024-2026 роках. Раніше в Skoda опублікували один-єдиний рендер моделі і на його основі іспанські дизайнери створили своє зображення Octavia.

Skoda показала офіційний рендер універсала Фото: Skoda

На рендерах показано універсал Skoda Octavia Combi, хоча в лінійці залишиться і ліфтбек. Його довжина становитиме близько 4,7 м. Дизайн витриманий у дусі концепт-кара Skoda Vision 7S, який презентував новий фірмовий стиль чеської марки. У авто тоненькі діодні фари і заглушка на місці радіаторної решітки.

Нова Skoda Octavia в кузові універсал буде просторішою за нинішню модель. Об'єм багажника авто становитиме щонайменше 600 л.

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Електромобіль Skoda Octavia побудують на вдосконаленій платформі МЕВ+. Вона дасть змогу створювати електричні моделі із запасом ходу понад 500 км і швидкою зарядкою. Octavia запропонують із переднім і повним приводом.

Раніше Фокус розповідав про новий Skoda Superb, який презентують цієї осені.

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