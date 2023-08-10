Полная электрификация: раскрыты подробности новой Skoda Octavia 2026 (фото)

Новая Skoda Octavia впервые станет электромобилем. Модель преобразится внешне, а ее салон и багажник станут просторнее.

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Skoda начала разработку нового поколения Octavia. Модель дебютирует в 2026 году и кардинально изменится. Об этом рассказали на испанском сайте Motor.es.

Новая Skoda Octavia станет электромобилем. Это будет одна из моделей нового электрического семейства, которые презентуют в 2024-2026 годах. Ранее в Skoda опубликовали один-единственный рендер модели и на его основе испанские дизайнеры создали свое изображение Octavia.

Skoda показала официальный рендер универсала Фото: Skoda

На рендерах показан универсал Skoda Octavia Combi, хотя в линейке останется и лифтбек. Его длина составит около 4,7 м. Дизайн выдержан в духе концепт-кара Skoda Vision 7S, который презентовал новый фирменный стиль чешской марки. У авто тоненькие диодные фары и заглушка на месте радиаторной решетки.

Новая Skoda Octavia в кузове универсал будет просторнее нынешней модели. Объем багажника авто составит не менее 600 л.

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Электромобиль Skoda Octavia построят на усовершенствованной платформе МЕВ+. Она позволит создавать электрические модели с запасом хода свыше 500 км и быстрой зарядкой. Octavia предложат с передним и полным приводом.

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