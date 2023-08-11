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Авто

Новый Volkswagen Tiguan 2024 полностью рассекретили за месяц до премьеры (фото, видео)

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Volkswagen Tiguan по дизайну напоминает хэтчбек Golf 8

Новый Volkswagen Tiguan подрастет в размерах и станет выразительнее на вид. В линейке модели появятся сразу две мощные гибридные версии.

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Новейший кроссовер Volkswagen Tiguan третьего поколения заметили во время съемок рекламной фотосессии в столице Словении Любляне. Фото и видео с моделью появились на сайте Avtomanija.

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Кроссовер подрастет в размерах
Фото: скриншот / YouTube

Новый Volkswagen Tiguan официально презентуют через месяц на автошоу в Мюнхене. Продажи кроссовера начнутся под конец нынешнего года.

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Кроссовер заметили во время съемок рекламной фотосессии в Любляне

По фото видно, что кроссовер Volkswagen Tiguan 2024 подрастет, изменится внешне и станет выразительнее на вид. Его дизайн выдержан в духе VW Golf 8 – с широкой решеткой радиатора и диодной вставкой между фарами. Фонари растянуты на всю ширину кузова.

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Салон Volkswagen Tiguan 2024 в Любляне не сняли, но его ранее показали на официальных фото. Кроссовер получит виртуальный щиток приборов и большой тачскрин.

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В салоне установлен огромный тачскрин
Фото: Volkswagen

Также стало известно, что новый Volkswagen Tiguan сохранит бензиновые турбомоторы объемом 1,5 и 2,0 л, а также двухлитровый турбодизель. Кроме того, появятся подзаряжаемые гибриды мощностью 204 и 272 л. с., способные проехать до 120 км на электротяге.

Ранее Фокус сообщал, что у Volkswagen Tiguan появится семиместный старший брат.

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