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Авто

Новый Volkswagen Passat 2024 показали на первых официальных фото

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Фото: Volkswagen | Volkswagen Passat B9 будет доступен только в кузове универсал

Новый Volkswagen Passat 2024 подрастет в размерах и будет доступен исключительно в кузове универсал. Модель предложат в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

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Опубликованы первые официальные фото Volkswagen Passat B9. Новое поколение массовой модели D-класса презентуют в сентябре, а ее продажи начнутся в 2024 году. Об этом сообщается на официальном сайте Volkswagen.

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Автомобиль стал заметно крупнее
Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Passat B9 будет доступен исключительно в кузове универсал, ведь седан уже сняли с производства из-за низкого спроса и заменили электрокаром VW ID.7. Производство перенесут на предприятие в Братиславе, где также будут выпускать родственный Skoda Superb 2024.

Универсал Volkswagen Passat 2024 закрыли камуфляжем, но видно, что автомобиль выдержан в стилистике младшего брата Golf 8. Он стал более обтекаемым, получил изогнутый капот, раскосые матричные фары и широкую решетку радиатора.

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Модель предложат в бензиновых, дизельных и гибридных версиях
Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Passat по-прежнему построен на платформе MQB Evo, но существенно подрос в размерах.

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Габариты Volkswagen Passat B9:

  • длина – 4917 мм;
  • ширина – 1852 мм;
  • высота – 1482 мм;
  • колесная база – 2841 мм.
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В салоне установлен большой тачскрин
Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen Passat 2024 стал просторнее, а объем багажника универсала вырос до 690-1920 л. Автомобиль получил улучшенный виртуальный щиток приборов, проекцию на лобовое стекло и большой 15-дюймовый тачскрин, а селектор КПП вынесен на рулевую колонку.

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Объем багажника вырос до 690-1920 л
Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Passat 2024 сохранит бензиновые турбомоторы объемом 1,5 и 2,0 л, а также 2,0-литровые турбодизели. Также предложат две плаг-ин гибридные версии на 204 и 272 л. с., способные проехать до 120 км в электрическом режиме. Привод может быть передним или полным, а за доплату будут доступны адаптивные амортизаторы.

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