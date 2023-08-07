Volkswagen готує електрифікований дім на колесах: зображення та подробиці

Новий Volkswagen California побудують на базі мінівена T7 Transporter. Уперше дім на колесах стане гібридом.

Related video

Опубліковано перші офіційні рендери Volkswagen California нового покоління. Дім на колесах презентують 25 серпня на виставці Caravan Salon у Дюссельдорфі. Про це повідомляють на сайті Volkswagen.

Місце для дебюту моделі обрано не дарма — саме там 1988 року показали найперший автодім Volkswagen California. Нове покоління кемпера приурочено до 35-річчя моделі.

Для управління підсвічуванням і кліматом передбачено планшет Фото: Volkswagen

На рендері видно, що в основі дома на колесах лежить новий Volkswagen Transporter T7, причому в подовженому (5173 мм) виконанні. Як і у VW California попередніх поколінь, дах мінівена піднімається.

Важливо

Єдиний у своєму роді: виявлено культовий BMW M5 E39 з двигуном Volkswagen (фото)

Всередині облаштують розкладне ліжко, міні-кухню і вітальню. Для управління кліматом і освітленням у салоні передбачено спеціальний планшет.

В основі авто лежить новий Volkswagen T7 Фото: Volkswagen

Великі зміни відбудуться під капотом. Дім на колесах Volkswagen T7 California вперше оснастять плагін-гібридною установкою. Він отримає 1,4-літрову бензинову турбочетвірку та електромотор сумарною потужністю 218 к. с. Автодім зможе пересуватися і на електротязі.

Тим часом уже в розробці електромобіль Volkswagen California. Його створюють на базі ретро-мінівена ID.Buzz.

Також Фокус повідомляв, що Suzuki Jimny переробили на найменший автобудинок.