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Volkswagen готує електрифікований дім на колесах: зображення та подробиці

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Фото: Volkswagen | Дах Volkswagen California піднімається вгору

Новий Volkswagen California побудують на базі мінівена T7 Transporter. Уперше дім на колесах стане гібридом.

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Опубліковано перші офіційні рендери Volkswagen California нового покоління. Дім на колесах презентують 25 серпня на виставці Caravan Salon у Дюссельдорфі. Про це повідомляють на сайті Volkswagen.

Місце для дебюту моделі обрано не дарма — саме там 1988 року показали найперший автодім Volkswagen California. Нове покоління кемпера приурочено до 35-річчя моделі.

Volkswagen T7 California, Volkswagen California, новий Volkswagen California, Volkswagen T7, Volkswagen T7, Volkswagen Transporter T7 Fullscreen
Для управління підсвічуванням і кліматом передбачено планшет
Фото: Volkswagen

На рендері видно, що в основі дома на колесах лежить новий Volkswagen Transporter T7, причому в подовженому (5173 мм) виконанні. Як і у VW California попередніх поколінь, дах мінівена піднімається.

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Всередині облаштують розкладне ліжко, міні-кухню і вітальню. Для управління кліматом і освітленням у салоні передбачено спеціальний планшет.

Volkswagen California T7, Volkswagen California, новий Volkswagen California, Volkswagen T7, Volkswagen T7, Volkswagen Transporter T7 Fullscreen
В основі авто лежить новий Volkswagen T7
Фото: Volkswagen

Великі зміни відбудуться під капотом. Дім на колесах Volkswagen T7 California вперше оснастять плагін-гібридною установкою. Він отримає 1,4-літрову бензинову турбочетвірку та електромотор сумарною потужністю 218 к. с. Автодім зможе пересуватися і на електротязі.

Тим часом уже в розробці електромобіль Volkswagen California. Його створюють на базі ретро-мінівена ID.Buzz.

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