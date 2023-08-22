Найбільший електромобіль Volkswagen перетворили на затишний дім на колесах (фото)
Новий Volkswagen ID.Buzz можна перетворити на автобудинок лише за 4500 доларів. Електричний мінівен отримав двоспальне ліжко та невелику кухню.
Електромобіль Volkswagen ID.Buzz став основою для цікавого проєкту. Мінівен переробили в будинок на колесах. Про це повідомляється на сайті компанії Ququq.
Саме ця німецька фірма допомогла виконати тюнінг Volkswagen ID.Buzz. Розроблений нею комплект Bus Box 4 дає змогу перетворити мінівен на кемпер лише за хвилину.
Для Volkswagen ID.Buzz створили спеціальний бокс масою 62 кг, який ставиться на складені задні сидіння електрокара. Із нього розкладається двоспальний матрац завдовжки 1945 мм і завширшки 1250 мм. У комплекті до нього йдуть дві ковдри.
Також у боксі помістилися газова плита на дві конфорки із захистом від вітру, кілька каністр для води з кранами та дві великі сталеві миски, що замінюють раковину.
На додаток до боксу новий Volkswagen ID.Buzz також отримав 20-літровий переносний холодильник. Він підключається до 12-вольтної розетки в салоні мінівена.
Набір Ququq Bus Box 4 виявився вельми недорогим — його оцінили приблизно в 4500 доларів. Його продажі стартують на початку 2024 року, і він за розмірами підійде тільки для подовженої семимісної версії Volkswagen ID.Buzz.
Раніше Фокус розповідав, що новий Volkswagen ID.Buzz незабаром отримає потужну спортивну версію з повним приводом.
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