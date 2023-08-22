Найбільший електромобіль Volkswagen перетворили на затишний дім на колесах (фото)

Новий Volkswagen ID.Buzz можна перетворити на автобудинок лише за 4500 доларів. Електричний мінівен отримав двоспальне ліжко та невелику кухню.

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Електромобіль Volkswagen ID.Buzz став основою для цікавого проєкту. Мінівен переробили в будинок на колесах. Про це повідомляється на сайті компанії Ququq.

Саме ця німецька фірма допомогла виконати тюнінг Volkswagen ID.Buzz. Розроблений нею комплект Bus Box 4 дає змогу перетворити мінівен на кемпер лише за хвилину.

У салоні розкладається двоспальне ліжко

Для Volkswagen ID.Buzz створили спеціальний бокс масою 62 кг, який ставиться на складені задні сидіння електрокара. Із нього розкладається двоспальний матрац завдовжки 1945 мм і завширшки 1250 мм. У комплекті до нього йдуть дві ковдри.

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Також у боксі помістилися газова плита на дві конфорки із захистом від вітру, кілька каністр для води з кранами та дві великі сталеві миски, що замінюють раковину.

На додаток до боксу новий Volkswagen ID.Buzz також отримав 20-літровий переносний холодильник. Він підключається до 12-вольтної розетки в салоні мінівена.

Набір включає газову плиту й каністри з водою

Набір Ququq Bus Box 4 виявився вельми недорогим — його оцінили приблизно в 4500 доларів. Його продажі стартують на початку 2024 року, і він за розмірами підійде тільки для подовженої семимісної версії Volkswagen ID.Buzz.

Раніше Фокус розповідав, що новий Volkswagen ID.Buzz незабаром отримає потужну спортивну версію з повним приводом.

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