Наступник Passat: флагманський електромобіль Volkswagen надійшов у виробництво (фото)

Новий Volkswagen ID.7 прийшов на зміну седану Passat. Найбільш "далекобійна" версія седана здатна проїхати 700 км без підзарядки.

Related video

У Німеччині на підприємстві в Емдені стартувало виробництво Volkswagen ID.7. Великий електричний седан D-класу з'явиться на європейському ринку з жовтня. Про це повідомляється на сторінці Volkswagen у Linkedin.

Електромобіль Volkswagen коштує від 55 000 євро Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen ID.7 стане наступником седана Passat. Нагадаємо, його вже зняли з виробництва і новий VW Passat B9 буде доступний виключно в кузові універсал.

Електромобіль Volkswagen ID.7 дещо більший за Passat — досягає 4,96 м у довжину при колісній базі 2,96 м. Модель є новим флагманом в електричній лінійці Volkswagen ID.

На ринок модель вийде з жовтня Фото: Volkswagen

Зі старту новий Volkswagen ID.7 2024 запропонують у двох задньопривідних модифікаціях. Початковий варіант Pro за 55 000 євро оснащений 204-сильним мотором і батареєю на 82 кВт∙год. Він розганяється до 100 км/год за 7 с і може проїхати 615 км без підзарядки.

Важливо

Старий Volkswagen Polo перетворили на шестиколісний автомобіль-амфібію (відео)

Дорожча версія Pro S за 60 000 євро отримала 286-сильний мотор і батарею ємністю 91 кВт∙год. У цьому разі розгін до 100 км/год займає 6 с, а запас ходу становить 700 км. Пізніше з'явиться топовий повнопривідний седан потужністю близько 400 к. с.

Volkswagen ID.7 прийшов на зміну седану Passat Фото: Volkswagen

Усі Volkswagen ID.7 2024 отримали 400-вольтне електрообладнання. Зарядка батареї у швидкому режимі на 80% займає півгодини.

Раніше Фокус повідомляв, що на тестах помітили спортивний варіант електровена Volkswagen ID.Buzz.

Також ми писали, що новий Volkswagen Tiguan 2024 розсекретили за місяць до прем'єри.