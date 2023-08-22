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Авто

Преемник Passat: флагманский электромобиль Volkswagen поступил в производство (фото)

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Фото: Volkswagen | Volkswagen ID.7 выпускают на заводе в Эмдене

Новый Volkswagen ID.7 пришел на смену седану Passat. Самая "дальнобойная" версия седана способна проехать 700 км без подзарядки.

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В Германии на предприятии в Эмдене стартовало производство Volkswagen ID.7. Большой электрический седан D-класса появится на европейском рынке с октября. Об этом сообщается на странице Volkswagen в Linkedin.

Volkswagen ID.7, новый Volkswagen ID.7, Volkswagen ID.7 2024, электромобиль Volkswagen ID Fullscreen
Электромобиль Volkswagen стоит от 55 000 евро
Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen ID.7 станет преемником седана Passat. Напомним, его уже сняли с производства и новый VW Passat B9 будет доступен исключительно в кузове универсал.

Электромобиль Volkswagen ID.7 несколько крупнее Passat – достигает 4,96 м в длину при колесной базе 2,96 м. Модель является новым флагманом в электрической линейке Volkswagen ID.

Volkswagen ID.7, новый Volkswagen ID.7, Volkswagen ID.7 2024, электромобиль Volkswagen ID Fullscreen
На рынок модель выйдет с октября
Фото: Volkswagen

Со старта новый Volkswagen ID.7 2024 предложат в двух заднеприводных модификациях. Начальный вариант Pro за 55 000 евро оснащен 204-сильным мотором и батареей на 82 кВт∙ч. Он разгоняется до 100 км/ч за 7 с и может проехать 615 км без подзарядки.

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Более дорогая версия Pro S за 60 000 евро получила 286-сильный мотор и батареей емкостью 91 кВт∙ч. В этом случае разгон до 100 км/ч занимает 6 с, а запас хода составляет 700 км. Позже появится топовый полноприводный седан мощностью около 400 л. с.

Volkswagen ID.7, новый Volkswagen ID.7, Volkswagen ID.7 2024, электромобиль Volkswagen ID Fullscreen
Volkswagen ID.7 пришел на смену седану Passat
Фото: Volkswagen

Все Volkswagen ID.7 2024 получили 400-вольтное электрооборудование. Зарядка батареи в быстром режиме на 80% занимает полчаса.

Ранее Фокус сообщал, что на тестах заметили спортивный вариант электровэна Volkswagen ID.Buzz.

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