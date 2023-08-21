Старый Volkswagen Polo превратили в шестиколесный автомобиль-амфибию (видео)

Boatswagen собран из двух Volkswagen Polo, которые соединили вместе. В итоге получился необычный автомобиль-амфибия с уникальным кузовным обвесом.

Related video

Подержанный Volkswagen Polo превратили в авто-амфибию. Автомобиль получил шесть колес и способен плавать по воде. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Этот автомобиль получил прозвище Boatswagen. Его построили три друга из Британии, которые вдохновились похожей сборкой из шоу Top Gear.

Авто покрасили в синий цвет и оснастили новым кузовным обвесом. Для его создания использовали два Volkswagen Polo, которые соединили вместе.

Автомобиль-донор был куплен в 2019 году за 1 528 долларов. Он был не в лучшем состоянии, но этого и не требовалось для проекта.

Интерьер Volkswagen Polo также был изменен Фото: Facebook

Днище автомобиля выполнено из пенопластовых досок. Чтобы вода не попадала внутрь, их наполнили пеной.

В задней части появился подвесной мотор. Благодаря ему Boatswagen передвигается по воде.

Важно

Маршрутка-амфибия: Mercedes Sprinter получил оригинальную плавающую версию (фото)

В будущем друзья планируют усовершенствовать свой автомобиль-амфибию. Они хотят оснастить авто более мощным мотором и сделать его быстрее на воде.

Сзади установлен подвесной мотор Фото: Facebook

Ранее Фокус писал, что в США владелец Tesla Model 3 удивил прохожих и репортеров своей ездой по затопленным дорогам.