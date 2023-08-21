Старий Volkswagen Polo перетворили на шестиколісний автомобіль-амфібію (відео)
Boatswagen зібрано з двох Volkswagen Polo, які з'єднали разом. У підсумку вийшов незвичайний автомобіль-амфібія з унікальним кузовним обвісом.
Старий Volkswagen Polo перетворили на авто-амфібію. Автомобіль отримав шість коліс і здатний плавати по воді. Про це розповіли на сайті Autoevolution.
Цей автомобіль отримав прізвисько Boatswagen. Його побудували три друга з Британії, які надихнулися схожою збіркою з шоу Top Gear.
Авто пофарбували в синій колір і оснастили новим кузовним обвісом. Для його створення використали два Volkswagen Polo, які з'єднали разом.
Автомобіль-донор був куплений у 2019 році за 1 528 доларів. Він був не в найкращому стані, але цього і не було потрібно для проєкту.
Днище автомобіля виконано з пінопластових дощок. Щоб вода не потрапляла всередину, їх наповнили піною.
У задній частині з'явився підвісний мотор. Завдяки йому Boatswagen пересувається по воді.Важливо
У майбутньому друзі планують удосконалити свій автомобіль-амфібію. Вони хочуть оснастити авто потужнішим мотором і зробити його швидшим на воді.
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