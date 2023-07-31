Маршрутка-амфібія: Mercedes Sprinter отримав оригінальну плаваючу версію (фото)

Mercedes Sprinter отримав сталевий корпус як у човна і гребний гвинт. Мікроавтобус оснащений одразу п'ятьма моторами, а в його салоні помістяться 12 пасажирів.

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У Парижі туристів на річці Сена кататиме незвичайна амфібія. В її основі лежить мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Про це повідомляє сайт Carakoom.

Мікроавтобус отримав сталевий корпус Фото: Carakoom

Незвичайний тюнінг Mercedes Sprinter виконала французька компанія Eres Part, що створює спецтехніку. Це вже не перша подібна їхня робота. Замовником обох мікроавтобусів виступила компанія, що займається туристичними круїзами Сеною.

Гребний гвинт обертається від бензинового або електричного мотора Фото: Carakoom

Мікроавтобус Mercedes Sprinter серйозно переробили. Він отримав металевий корпус як у човна із загостреним "носом" і пару висувних понтонів з боків.

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Салон Mercedes Sprinter розрахований на 12 пасажирів, а в багажнику з'явився надувний рятувальний човен. На водійському місці з'явилися додаткові човнові прилади. Автобус здатний заїжджати у воду і вибиратися на сушу, не висаджуючи пасажирів.

У салоні встановлено 12 пасажирських сидінь Фото: Carakoom

Силова установка мікроавтобуса зазнала змін. До стандартного турбодизеля додали бензиновий двигун для човна Honda з гребним гвинтом. А щоб вночі амфібія Mercedes не будила парижан, встановили 16-сильний електромотор. Крім того, ще пара електромоторів приводять у рух рульові гвинти.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві помітили розкішний варіант Mercedes Sprinter вартістю понад 200 000 доларів.

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