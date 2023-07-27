Стильний дизайн і багате оснащення: представлено новий Mercedes Vito 2024 (фото)

Мінівенам Mercedes-Benz Vito і V-Class змінили дизайн і повністю переробили салон. Комплектація всіх версій моделі стала багатшою.

Related video

Mercedes-Benz презентував новий Vito і його більш розкішний варіант V-Class. Мінівени пройшли вже другу модернізацію і надійдуть у продаж під кінець 2023 року. Їхні подробиці розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz Vito Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes Vito впізнається за зміненою радіаторною решіткою і розкосими світлодіодними фарами. Дизайн мінівена різниться залежно від версії. Наприклад, у Mercedes V-Class 2024 величезна хромована решітка радіатора, а в топовій версії Exclusive навіть встановлені 19-дюймові диски.

Як і раніше, доступні вантажні, вантажопасажирські та пасажирські версії моделі різної місткості, а також кемпер Marco Polo. Автомобіль випускають у трьох варіантах за довжиною.

Новий Mercedes V-Class Фото: Mercedes-Benz

Салон Mercedes Vito і V-Class зазнав набагато більших змін. Усередині замінено кермо і передню панель і вже в базовій версії встановлено 10,25-дюймовий тачскрін, а прилади розділені кольоровим екраном.

У базовому Vito передбачено 10,25-дюймовий тачскрін У Mercedes V-Class на передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Mercedes-Benz

У найдорожчому варіанті Mercedes V-Class Exclusive з'явилася віртуальна панель приладів, а сенсорний дисплей збільшено до 12,3 дюймів у діагоналі. Крім того, в оздобленні використана шкіра Nappa, а оснащення охоплює роздільний клімат-контроль, бездротове заряджання для смартфонів, навігацію, електроприводи водійського крісла і зсувних дверей. Серед опцій з'явилися паркувальний автопілот і камери кругового огляду.

Важливо

Розкішна "маршрутка": у Києві помітили ексклюзивний Mercedes Sprinter за $200 000 (фото)

Базова комплектація Mercedes Vito 2024 також розширена і включає кнопку запуску двигуна, кондиціонер, круїз-контроль, камеру заднього виду, датчики світла і дощу. Крім того, обов'язковими для всіх версій моделі є системи автоматичного гальмування, утримання в смузі, контролю "сліпих" зон і втоми водія, розпізнавання дорожніх знаків.

В оздобленні салону Mercedes V-Class Exclusive використана шкіра Nappa Фото: Mercedes-Benz

Характеристики Mercedes V-Class і Vito поки що не розкривають. Очікується, що мінівен збереже турбодизелі об'ємом 1,6, 1,7, 2,0 і 2,1 л, також залишиться в лінійці й електричний варіант EQV.

Раніше Фокус повідомляв, що Mercedes і BYD спільно розробили преміальний кросовер.

Також ми писали, що механік своїми руками відтворив рідкісний суперкар Mercedes-Benz.