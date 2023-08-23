Новий Volkswagen Tiguan 2024 повністю розсекретили до прем'єри (фото)

Volkswagen Tiguan 2024 стане технологічнішим і економнішим. Кросовер наступного покоління буде офіційно представлений наприкінці 2023 року.

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В інтернеті показали знімки Volkswagen Tiguan наступного покоління. Кросовер сильно зміниться зовні та стане технологічнішим. Про це розповіли на сайті Cochespias.

Volkswagen Tiguan 2024 залишиться впізнаваним, але отримає безліч зовнішніх змін. Спереду з'явиться закрита решітка радіатора зі світлодіодною смугою та вузькі фари.

Спереду розмістили закриту решітку радіатора Фото: MQB-Coding

Ззаду розташовані компактні ліхтарі, які об'єднані в один блок. На кришці багажника встановлено спойлер.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок Фото: drive.com.au

Інтер'єр новинки також сильно відрізняється від поточної моделі. Всередині з'являться 15-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та 10,25-дюймова цифрова панель приладів.

В інтер'єрі розмістили два великі дисплеї Фото: cochespias.net

На кермі не буде сенсорних кнопок, як у топових версій Volkswagen Tiguan R-Line і R поточного покоління. Замість них повернуться традиційні фізичні органи управління.

До моторної гами кросовера увійде безліч двигунів. Серед них бензинові та дизельні агрегати, а також гібридні модифікації. Також у майбутньому вперше може з'явитися повністю електрична версія моделі.

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Презентація нового Volkswagen Tiguan 2024 відбудеться наприкінці 2023 року. Перші поставки кросовера в Європу почнуться на початку 2024 року.

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