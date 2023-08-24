Большой багажник и запас хода 700 км: рассекречен семейный электрокар Volkswagen (фото)

Электромобиль Volkswagen ID.7 предложат в кузове универсал с более просторным салоном и вместительным багажником. Со старта модель будет доступна в версиях на 204 и 286 л. с.

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Линейку Volkswagen ID.7 вскоре расширят – к седану присоединится семейный универсал. Электрокар презентуют в сентябре на автошоу IAA в Мюнхене, а пока его заметили в Германии во время финальных тестов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новый Volkswagen ID.7 в кузове универсал не был закрыт камуфляжем, поэтому есть возможность рассмотреть внешний вид авто. Как и седан, он отличается обтекаемым дизайном с плавными линиями кузова. Его заднее стекло слегка наклонено и прикрыто сверху спойлером.

Заднее стекло универсала прикрыто спойлером Фото: carscoops.com

Передняя часть универсала и оформление его салона – такие же, как у седана Volkswagen ID.7. Конечно же, пятидверная версия будет просторнее, а ее багажник – больше. Модель станет электрической альтернативой новому Volkswagen Passat B9.

Ожидается, что электромобиль Volkswagen ID.7 дебютирует в двух заднеприводных модификациях. Базовая версия получит 204-сильный мотор и батарею на 82 кВт∙ч и сможет проехать около 600 км без подзарядки.

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Более дорогой вариант оснастят 286-сильным мотором и батареей емкостью 91 кВт∙ч – его запас хода достигнет 700 км. Пока неизвестно, получит ли универсал Volkswagen ID.7 топовую полноприводную модификацию мощностью 400 л. с.

Топовая версия сможет проехать 700 км без подзарядки Фото: carscoops.com

Производство универсала наладят в Эмдене, где недавно начали собирать и седан Volkswagen ID.7. Стартовая цена электрокара составит менее 60 000 евро.

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