Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Большой багажник и запас хода 700 км: рассекречен семейный электрокар Volkswagen (фото)

Volkswagen ID.7, новый Volkswagen ID.7, электромобиль Volkswagen ID, универсал Volkswagen
Фото: carscoops.com | Volkswagen ID.7 проходит финальные тесты в Германии

Электромобиль Volkswagen ID.7 предложат в кузове универсал с более просторным салоном и вместительным багажником. Со старта модель будет доступна в версиях на 204 и 286 л. с.

Related video

Линейку Volkswagen ID.7 вскоре расширят – к седану присоединится семейный универсал. Электрокар презентуют в сентябре на автошоу IAA в Мюнхене, а пока его заметили в Германии во время финальных тестов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новый Volkswagen ID.7 в кузове универсал не был закрыт камуфляжем, поэтому есть возможность рассмотреть внешний вид авто. Как и седан, он отличается обтекаемым дизайном с плавными линиями кузова. Его заднее стекло слегка наклонено и прикрыто сверху спойлером.

Volkswagen ID.7, новый Volkswagen ID.7, электромобиль Volkswagen ID, универсал Volkswagen Fullscreen
Заднее стекло универсала прикрыто спойлером
Фото: carscoops.com

Передняя часть универсала и оформление его салона – такие же, как у седана Volkswagen ID.7. Конечно же, пятидверная версия будет просторнее, а ее багажник – больше. Модель станет электрической альтернативой новому Volkswagen Passat B9.

Ожидается, что электромобиль Volkswagen ID.7 дебютирует в двух заднеприводных модификациях. Базовая версия получит 204-сильный мотор и батарею на 82 кВт∙ч и сможет проехать около 600 км без подзарядки.

Важно
Семь мест и цена $28 700: презентован новый Chevrolet Captiva 2024 (фото)
Семь мест и цена $28 700: презентован новый Chevrolet Captiva 2024 (фото)

Более дорогой вариант оснастят 286-сильным мотором и батареей емкостью 91 кВт∙ч – его запас хода достигнет 700 км. Пока неизвестно, получит ли универсал Volkswagen ID.7 топовую полноприводную модификацию мощностью 400 л. с.

Volkswagen ID.7, новый Volkswagen ID.7, электромобиль Volkswagen ID, универсал Volkswagen Fullscreen
Топовая версия сможет проехать 700 км без подзарядки
Фото: carscoops.com

Производство универсала наладят в Эмдене, где недавно начали собирать и седан Volkswagen ID.7. Стартовая цена электрокара составит менее 60 000 евро.

Ранее Фокус рассказывал, что до премьеры рассекретили и новый Volkswagen Tiguan 2024.

Также мы писали, что электровэн Volkswagen ID.Buzz превратили в дом на колесах.