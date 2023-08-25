Volkswagen презентував стильний дім на колесах на базі Multivan (фото)

Автодім Volkswagen California побудований на базі мінівена Multivan. У салоні з'явилися розкладне ліжко, стіл і мінікухня.

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На виставці в Дюссельдорфі презентували новий Volkswagen California. Будинок на колесах стане серійним у 2024 році. Про це повідомляє офіційний сайт німецького автовиробника.

Дах автобудинку піднімається Фото: Volkswagen

Автодім Volkswagen California формально є концепт-каром, проте серійна модель мало чим відрізнятиметься від нього. За основу взяли новий Volkswagen Multivan T7 довжиною 5,3 м — він набагато просторіший за попередника.

У салоні розкладається стіл Фото: Volkswagen

Як і в попередників, дах мінівена виконано підйомним. На додачу, можна розкласти тент і облаштувати ганок.

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У салоні передбачені розкладні ліжко і стіл, а крісла другого ряду розгортаються на 180°. Мінікухня доповнена електроплитою, раковиною і холодильником. На додачу, передбачені численні ящики для поклажі і навіть невелика барна стійка.

Усередині можна розкласти велике двоспальне ліжко Фото: Volkswagen

Родзинка Volkswagen California — спеціальний планшет. Він дає змогу керувати безліччю функцій — піднімати дах, регулювати налаштування клімату, перевірити рівень питної води в баку.

Оснащення враховує електроплиту Фото: Volkswagen

Ще одне нововведення Volkswagen California 2024 — гібридна силова установка, що заряджається. 1,4-літрова бензинова турбочетвірка й електромотор сумарно розвивають 218 к. с. Вона дає змогу не тільки пересуватися на електротязі, а й живити електрообладнання від батареї.

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