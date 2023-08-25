Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Volkswagen презентував стильний дім на колесах на базі Multivan (фото)

Volkswagen Multivan, Volkswagen Multivan T7, Volkswagen California, новий Volkswagen California, будинок на колесах
Фото: Volkswagen | Основою для кемпера послужив Volkswagen Multivan T7

Автодім Volkswagen California побудований на базі мінівена Multivan. У салоні з'явилися розкладне ліжко, стіл і мінікухня.

Related video

На виставці в Дюссельдорфі презентували новий Volkswagen California. Будинок на колесах стане серійним у 2024 році. Про це повідомляє офіційний сайт німецького автовиробника.

Volkswagen Multivan T7, Volkswagen Multivan, Volkswagen California, новий Volkswagen California, будинок на колесах Fullscreen
Дах автобудинку піднімається
Фото: Volkswagen

Автодім Volkswagen California формально є концепт-каром, проте серійна модель мало чим відрізнятиметься від нього. За основу взяли новий Volkswagen Multivan T7 довжиною 5,3 м — він набагато просторіший за попередника.

Volkswagen Multivan, Volkswagen Multivan T7, салон Volkswagen California, новий Volkswagen California, будинок на колесах Fullscreen
У салоні розкладається стіл
Фото: Volkswagen

Як і в попередників, дах мінівена виконано підйомним. На додачу, можна розкласти тент і облаштувати ганок.

Важливо
Новий Volkswagen Tiguan 2024 повністю розсекретили до прем'єри (фото)
Новий Volkswagen Tiguan 2024 повністю розсекретили до прем'єри (фото)

У салоні передбачені розкладні ліжко і стіл, а крісла другого ряду розгортаються на 180°. Мінікухня доповнена електроплитою, раковиною і холодильником. На додачу, передбачені численні ящики для поклажі і навіть невелика барна стійка.

Volkswagen Multivan, Volkswagen Multivan T7, Volkswagen California, новий Volkswagen California, будинок на колесах Fullscreen
Усередині можна розкласти велике двоспальне ліжко
Фото: Volkswagen

Родзинка Volkswagen California — спеціальний планшет. Він дає змогу керувати безліччю функцій — піднімати дах, регулювати налаштування клімату, перевірити рівень питної води в баку.

Volkswagen Multivan, Volkswagen Multivan T7, Volkswagen California, новий Volkswagen California, будинок на колесах Fullscreen
Оснащення враховує електроплиту
Фото: Volkswagen

Ще одне нововведення Volkswagen California 2024 — гібридна силова установка, що заряджається. 1,4-літрова бензинова турбочетвірка й електромотор сумарно розвивають 218 к. с. Вона дає змогу не тільки пересуватися на електротязі, а й живити електрообладнання від батареї.

Раніше Фокус розповідав про дім на колесах на базі електричного мінівена Volkswagen ID.Buzz.

Також ми писали, що електричний універсал Volkswagen помітили на дорогах до прем'єри.