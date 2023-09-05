Роскошный салон и гибридная установка: представлен самый дорогой Citroen (фото)

Citroen C5 X Hypnos отличается особым цветом кузова, дорогой отделкой салона и расширенной комплектацией. Кроссовер предложен исключительно в мощной гибридной версии.

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Линейку флагманского Citroen C5 X 2024 пополнила топовая роскошная версия Hypnos. Это самая дорогая модель в современной линейке марки – ее цена стартует с 58 400 евро. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

На кузове появился красный декор Фото: Stellantis

Новый Citroen C5 X Hypnos назван в честь древнегреческого бога сна Гипноса – это подчеркивает ориентированность модели на комфорт.

Кроссовер Citroen C5 X Hypnos окрашивают в особый синий цвет "хамелеон", меняющий оттенок в зависимости от освещения. Кроме того, новую версию можно отличит по красному декору и особым 19-дюймовым дискам.

Citroen C5 X Hypnos предложен исключительно в гибридном исполнении Фото: Stellantis

Салон Citroen C5 X Hypnos отделан дорогой перфорированной кожей и алькантарой, также появились вставки "под дерево". Передние сиденья получили электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж. Также предусмотрены камеры кругового обзора, панорамная крыша, проекция на лобовое стекло и электропривод двери багажника.

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Новый Citroen C5 X Hypnos доступен исключительно в топовой гибридной модификации мощностью 225 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,9 с и развить 233 км/ч, а также проехать 63 км в электрическом режиме.

Салон отделан кожей и алькантарой Фото: Stellantis

Оснащение Citroen C5 X Hypnos также включает адаптивные амортизаторы с технологией Progressive Hydraulic Cushions – встроенными гидравлическими упорами, существенно повышающими комфорт езды.

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