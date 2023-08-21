Малыш цвета хаки: Opel создал 2,4-метровый военный электромобиль (фото)

Новый Opel Rocks-e поступил на службу в армию Нидерландов. Компактный электромобиль окрасили в цвет хаки и доработали.

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Электромобиль Opel Rocks-e получил нестандартную модификацию. Маленькое городское авто поступило на службу в вооруженные силы Нидерландов. Об этом рассказал в Linekdin офицер нидерландской армии.

Для армейских нужд закупили пять Opel Rocks-e. Три из них будут обслуживать Королевские военно-воздушные силы Нидерландов. Как известно, именно им принадлежат истребители F-16, котоыре будут переданы Украине.

Opel Rocks-e рядом с водородным Hyundai Nexo

Ожидается, что новые Opel Rocks-e будут использовать для быстрой доставки персонала, небольших грузов либо документов по территории базы. Примечательно, что это не первые электрокары в армии Нидерландов – ранее были закуплены кроссоверы Hyundai Nexo с водородными топливными ячейками.

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Визуально военные электромобили Opel Rocks-e отличаются от стандартной модели только окрасом цвета хаки. Перечень доработок не раскрывают: по предварительным данным, доработана светотехника авто и установлена аппаратура связи.

Напомним, что электромобиль Opel Rocks-e – брат-близнец Citroen Ami, недавно побывавшего на тесте Фокуса. Миниатюрное 2,4-метровое авто весит всего 485 кг.

Вооруженные силы Нидерландов приобрели пять Opel Rocks-e

Новый Opel Rocks-e оснащен 8-сильным мотором и батареей на 5,5 кВт∙ч. Он развивает 45 км/ч и может проехать 75 км без подзарядки. В ряде стран Европы для управления столь маломощным транспортным средством не нужны водительские права.

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