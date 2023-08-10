Электромотор и маскировка: Ford показал новый пикап, сделанный для военных (фото)

Пикап Ford Ranger FG-P способен скрытно передвигаться на электромоторе. Специальный режим Black Out позволяет нажатием кнопки выключить все осветительные приборы и подсветку салона.

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Пикап Ford Ranger 2023 стал основой для интересного проекта FG-P. Его подготовили для армии, причем он стал гибридом. Об этом сообщается на сайте Ford Global Fleet Sales.

Именно это подразделение Ford вместе с таиландской компанией RMA Automotive и воплотило в жизнь проект. Пикап Ford Ranger FG-P называют легким тактическим транспортным средством для скрытного передвижения.

Дизельный двигатель пикапа может работать на авиационном топливе Фото: Ford

Скрытность обеспечивает электромотор – он работает неслышно и оставляет гораздо меньший тепловой след. Его мощность не раскрывают, но известно, что она небольшая, ведь максимальная скорость на электротяге – 20 км/ч. Запас хода составляет 30 км.

Кроме того, 2,0-литровый турбодизель Ford стал битопливным. Он теперь может работать не только на "солярке", но и на авиационном топливе.

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Также новый Ford Ranger FG-P получил специальный режим Black Out для быстрой маскировки. Одной кнопкой можно выключить фары, подсветку салона, аудиосистему и звуковой сигнал "клаксона". Двигатель, трансмиссия и кондиционер при этом продолжают работать.

В режиме Black Out можно нажатием кнопки отключить фары и подсветку салона Фото: Ford

От стандартного Ford Ranger 2023 версия FG-P визуально отличается стальными бамперами, дугами, лебедкой, внедорожной резиной и багажником на крыше. Полная масса пикапа выросла с 3350 до 3500 кг.

Ранее Фокус сообщал, что свой проект электрического военного внедорожника показали и в General Motors. Он построен на базе Hummer.

Также мы писали, что новый Ford Ranger выходит на украинский рынок.