Розкішний салон і гібридна установка: представлений найдорожчий Citroen (фото)

Citroen C5 X Hypnos відрізняється особливим кольором кузова, дорогим оздобленням салону і розширеною комплектацією. Кросовер запропонований виключно в потужній гібридній версії.

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Лінійку флагманського Citroen C5 X 2024 поповнила топова розкішна версія Hypnos. Це найдорожча модель у сучасній лінійці марки — її ціна стартує з 58 400 євро. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.

На кузові з'явився червоний декор Фото: Stellantis

Новий Citroen C5 X Hypnos названий на честь давньогрецького бога сну Гіпноса — це підкреслює орієнтованість моделі на комфорт.

Кросовер Citroen C5 X Hypnos фарбують в особливий синій колір "хамелеон", що змінює відтінок залежно від освітлення. Крім того, нову версію можна відрізнити за червоним декором і особливими 19-дюймовими дисками.

Citroen C5 X Hypnos запропоновано виключно в гібридному виконанні Фото: Stellantis

Салон Citroen C5 X Hypnos оздоблений дорогою перфорованою шкірою і алькантарою, також з'явилися вставки "під дерево". Передні сидіння отримали електропривод, підігрів, вентиляцію і масаж. Також передбачені камери кругового огляду, панорамний дах, проєкція на лобове скло і електропривод дверей багажника.

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Новий Citroen C5 X Hypnos доступний виключно в топовій гібридній модифікації потужністю 225 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 7,9 с і розвинути 233 км/год, а також проїхати 63 км в електричному режимі.

Салон оздоблений шкірою та алькантарою Фото: Stellantis

Оснащення Citroen C5 X Hypnos також охоплює адаптивні амортизатори з технологією Progressive Hydraulic Cushions — вбудованими гідравлічними упорами, що істотно підвищують комфорт їзди.

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