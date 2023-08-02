Hyundai зніме з виробництва свій найстильніший седан: перші подробиці

Genesis G70 збираються зняти з виробництва з 2024 року. Модель попри стильний дизайн і багате оснащення так і не знайшла свого покупця.

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Спортивний седан Genesis G70 буде знято з виробництва. Модель не отримає нове покоління через слабкі глобальні продажі. Про це повідомили на сайті Korea JoonAng Daily.

Hyundai Motor Group розробляв Genesis G70 другого покоління. Проте проєкт вирішили скасувати услід за спорідненим Kia Stinger.

За чутками, наступником Genesis G70 може стати новий електромобіль. Це буде купеподібний спортивний кросовер зі стильним дизайном.

У Hyundai Motor Group поки що не підтвердили інформацію про зняття з виробництва Genesis G70. Попри це модель справді має низький попит.

Головний креативний директор Hyundai Motor Group Люк Донкервольке заявив, що бренд Genesis не збирається відмовлятися від седанів. За його словами, він не хоче допустити "монополію кросоверів".

Genesis G70 доступний у кузовах седан і універсал. У 2021 році модель було сильно модернізовано.

Genesis G70 також доступний і в кузові універсал Фото: Genesis

Genesis G70 оснащується трьома двигунами на вибір:

2,0-літровий турбований двигун I4 Theta GDI turbo (256 к.с.);

3,3-літровий турбований двигун V6 Lambda GDI (370 к.с.);

2,2-літровий турбодизель I4 R-Line CRDi VGT (200 к.с.).

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Автомобіль поставляється із заднім приводом у базовій комплектації. Як опція доступна система повного приводу.

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