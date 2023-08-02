Hyundai снимет с производства свой самый стильный седан: первые подробности

Genesis G70 собираются снять с производства с 2024 года. Модель несмотря на стильный дизайн и богатое оснащение так и не нашла своего покупателя.

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Спортивный седан Genesis G70 будет снят с производства. Модель не получит новое поколение из-за слабых глобальных продаж. Об этом сообщили на сайте Korea JoonAng Daily.

Hyundai Motor Group разрабатывал Genesis G70 второго поколения. Тем не менее проект решили отменить вслед за родственным Kia Stinger.

По слухам, преемником Genesis G70 может стать новый электромобиль. Это будет купеобразный спортивный кроссовер со стильным дизайном.

В Hyundai Motor Group пока не подтвердили информацию о снятии с производства Genesis G70. Несмотря на это модель действительно пользуется низким спросом.

Главный креативный директор Hyundai Motor Group Люк Донкервольке заявили, что бренд Genesis не собирается отказываться от седанов. По его словам, он не хочет допустить "монополию кроссоверов".

Genesis G70 доступен в кузовах седан и универсал. В 2021 году модель была сильно модернизирована.

Genesis G70 также доступен и в кузове универсал Фото: Genesis

Genesis G70 оснащается тремя двигателями на выбор:

2,0-литровый турбированный двигатель I4 Theta GDI turbo (256 л.с.);

3,3-литровый турбированный двигатель V6 Lambda GDI (370 л.с.);

2,2-литровый турбодизель I4 R-Line CRDi VGT (200 л.с.).

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Автомобиль поставляется с задним приводом в базовой комплектации. Как опция доступна система полного привода.

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