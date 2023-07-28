Власники електромобілів Hyundai і Kia подали до суду на автовиробників: деталі позову

Власники електромобілів заявили, що під час заряджання від домашньої мережі зарядні порти їхніх авто перегріваються. Автовиробник намагався виправити дефект, але марно.

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Власники електромобілів Hyundai, Kia і Genesis подали колективний позов проти Hyundai Group. За їхніми словами, автомобілі заряджаються занадто повільно через дефект. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

У позові сказано, що на деяких електромобілях Hyundai, Kia і Genesis є дефект із зарядними портами. Через це вони перегріваються, що призводить до збільшення часу заряджання.

У Hyundai Group заявили, що їхні електромобілі можуть повністю зарядитися від домашньої мережі всього за 5-7 годин. У реальності такі показники недосяжні.

Позов подано до окружного суду Сполучених Штатів у Центральному окрузі Каліфорнії. У ньому згадуються десятки скарг власників з відеопідтвердженнями дефекту.

Кілька місяців тому для електромобілів було випущено оновлення, яке мало виправити проблему. Насправді виробник лише знизив швидкість зарядки, щоб уникнути перегріву зарядних портів.

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Такий дефект спостерігався на електромобілях Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6, Genesis GV60 і Kia EV6. Якщо провину автовиробників буде доведено в суді, їм доведеться виплатити власникам електрокарів велику компенсацію.

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