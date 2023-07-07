Ford припинив випуск однієї з найпопулярніших своїх моделей: названо причини

Ford Fiesta — одна з наймасовіших моделей за всю історію марки. З 1976 року випущено 18 мільйонів автомобілів семи поколінь.

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Ford Fiesta пішов в історію. Останній екземпляр зійшов з конвеєра в німецькому Кельні сьогодні, 7 липня. Про це повідомляє видання Autocar.

Дві останні випущені Ford Fiesta відправляться в музеї. Замість хетчбека на конвеєр у Кельні стане новий електрокросовер Ford Explorer.

Нинішнє покоління Ford Fiesta збирали з 2017 року Фото: Ford

Заміна Fiesta електричним кросовером символічна — це наочне підтвердження однієї з причин відмови від моделі. Попит на хетчбеки знижується останнім часом і навіть у компактному сегменті покупці обирають кросовери.

Ще недавно хетчбек Ford Fiesta був у лідерах європейського авторинку, а тепер модель не потрапляє в ТОП-10. З цієї ж причини незабаром знімуть з виробництва і Ford Focus.

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Другою причиною відмови від моделі називають швидке впровадження нових екологічних норм Євро-7. Вони вимагатимуть встановлення дорогого обладнання, яке призведе до подорожчання бюджетних моделей. Їхня розробка просто стала невигідною й інші автовиробники також відмовляються від компактних авто.

Ford Fiesta випускали з 1976 року і всього зібрано понад 18 мільйонів авто семи поколінь — це одна з найпопулярніших моделей в історії марки. Нинішня генерація Fiesta була представлена в 2017 році.

Раніше Фокус повідомляв, що на європейський ринок вийшов новий Ford Bronco. Модель буде доступна тільки в дорогих версіях.

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