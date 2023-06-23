На продаж виставили дивний "карликовий" хетчбек Ford Fiesta (фото)

Цей дивний автомобіль був побудований на базі Ford Fiesta 2011 року, який потребував ремонту. Під капотом встановлено 1,6-літровий двигун потужністю 120 сил, який працює в парі з механічною коробкою передач.

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У США на продаж виставили дивний хетчбек Ford Fiesta 2011 року з укороченим кузовом. Автомобіль став виглядати безглуздо, а ціль такого "тюнінгу" полягала у потребах власника. Подробиці про авто повідомили на сайті The Drive.

Спочатку цей Ford Fiesta був п'ятидверним хетчбеком. Власник хотів собі мініатюрний автомобіль, але Fiat 500 і Smart Fortwo йому не сподобалися. У підсумку було вирішено самостійно створити відповідне авто.

Цей Ford Fiesta сягає в довжину всього 3048 мм Фото: craigslist.org

Цей хетчбек потребував ремонту та обійшовся власнику всього в кілька тисяч доларів. Він відремонтував двигун і взявся за укорочення кузова.

Після модернізації Ford Fiesta став досягати в довжину всього 3048 мм. Навіть у такому вигляді автомобіль довший за Smart Fortwo.

Автомобіль отримав нові бічні двері та дах. Також автомобіль оснастили декоративними елементами чорного кольору на кузові.

Автомобіль отримав нові бічні двері та дах Фото: craigslist.org

Під капотом встановлено 1,6-літровий двигун потужністю 120 к.с. і 152 Нм крутного моменту. Він працює в парі з механічною коробкою передач.

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Зараз автомобіль перебуває в Ричланді, штат Вашингтон. Ціна незвичайного хетчбека становить $5100.

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