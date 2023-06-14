На продаж виставили дуже дивну вантажівку Ford для сільського господарства (фото)

Цей автомобіль був збудований для поливу полів та побудований на рамі, яка створена з нуля. Під капотом розташований потужний 7,3-літровий дизельний двигун Power Stroke V8.

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У США на продаж виставили незвичайний обприскувач для сільського господарства на базі фургона Ford E-350 1993 року. За таке авто просять 10 800 $. Подробиці розповіли в оголошенні на Facebook.

Цей автомобіль був створений для поливу полів та відрізняється незвичайною конструкцією. Авто отримало незвичайну підвіску з широко розставленими колесами.

Фургон отримав незвичайну підвіску Фото: Facebook

Замість кузова встановлено резервуар з водою на 2839 літрів. Раму було виготовлено з нуля, щоб її можна було без проблем встановити на фургон.

У резервуар можна залити до 2839 літрів води Фото: Facebook

Спочатку Ford E-350 був машиною швидкої допомоги. Нинішній власник відпочатку хотів перетворити автомобіль на такий незвичайний сільськогосподарський транспорт.

Інтер'єр виготовлений неакуратно, але виконує свою функцію Фото: Facebook

Пробіг фургона складає близько 140 800 км. Він має не найкращий стан, але продавець запевняє, що автомобіль працює без нарікань.

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Фургон Ford Transit перетворили на незвичайний позашляховик із величезними колесами (фото)

Під капотом розташований потужний 7,3-літровий дизельний двигун Power Stroke V8. Його вистачає, щоб упоратися зі збільшеною вагою авто після модернізації.

Раніше Фокус писав, що на продаж виставили будинок на колесах на базі фургона Chevrolet Express 3500 2004 випуску.