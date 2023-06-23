На продажу выставили странный "карликовый" хэтчбек Ford Fiesta (фото)

Этот странный автомобиль был построен на базе Ford Fiesta 2011 года, который нуждался в ремонте. Под капотом установлен 1,6-литровый двигатель мощностью 120 сил, который работает в паре с механической коробкой передач.

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В США на продажу выставили странный хэтчбек Ford Fiesta 2011 года с укороченным кузовом. Автомобиль стал выглядеть нелепо, а цель такого "тюнинга" состоит в потребностях владельца. Подробности об авто сообщили на сайте The Drive.

Изначально этот Ford Fiesta был пятидверным хэтчбеком. Владелец хотел себе миниатюрный автомобиль, но Fiat 500 и Smart Fortwo ему не понравились. В итоге было решено самостоятельно создать подходящее авто.

Этот Ford Fiesta достигает в длину всего 3048 мм Фото: craigslist.org

Этот хэтчбек нуждался в ремонте и обошелся владельцу всего в несколько тысяч долларов. Он отремонтировал двигатель и приступил к укорачиванию кузова.

После модернизации Ford Fiesta стал достигать в длину всего 3048 мм. Даже в таком виде автомобиль длиннее чем Smart Fortwo.

Автомобиль получил новые боковые двери и крышу. Также автомобиль оснастили декоративными элементами черного цвета на кузове.

Автомобиль получил новые боковые двери и крышу Фото: craigslist.org

Под капотом установлен 1,6-литровый двигатель мощностью 120 л.с. и 152 Нм крутящего момента. Он работает в паре с механической коробкой передач.

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Сейчас автомобиль находится в Ричланд, штат Вашингтон. Цена необычного хэтчбека составляет $5100.

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