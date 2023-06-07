Самый странный автомобиль Nissan ушел с молотка по цене Skoda Octavia (фото)

Nissan Figaro выпускался только в 1992 году и вдохновлен моделями 50-х и 60-х годов. Кабриолет отличается необычным ретро-дизайном и оснащается 75-сильным двигателем.

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На аукционе Bring a Trailer продали Nissan Figaro 1992 года выпуска. Необычный кабриолет в ретро-стиле ушел с молотка за $21 720 — как за новую Skoda Octavia в базовой комплектации. Подробности об авто сообщили на сайте аукционного дома.

Nissan Figaro основан на хэтчбеке Micra первого поколения и выпускался всего один год. Автомобиль можно было купить только в четырех цветах: Topaz Mist (осень), Emerald Green (весна), Pale Aqua (лето) и Lapis Grey (зима).

Это авто отличается необычной конструкцией кузова. Опустить или поднять можно только часть крыши вместе с задним стеклом.

Nissan Figaro окрашен в голубой цвет Pale Aqua Фото: Bring a Trailer

Nissan Figaro выпускался только для японского рынка. Поэтому авто можно было купить только с правым расположением руля.

Автомобиль вдохновлен моделями 50-х и 60-х годов. Nissan продавали Figaro под слоганом "Назад в будущее".

Этот Nissan Figaro окрашен в голубой цвет Pale Aqua и проехал всего 24 тысячи км. Автомобиль отлично сохранился и не нуждается в ремонте.

На авто установлены 12-дюймовые колесные диски с белыми колпаками. Они обуты в шины Bridgestone размером 155/80.

Интерьер выполнен из светлой кожи Creme. Он, как и экстерьер, вдохновлен автомобилями 50-х и 60-х.

Салон выполнен из светлой кожи Creme Фото: Bring a Trailer

В список оснащения входят стереосистема, электрические стеклоподъемники и кондиционер. Для заднего стекла предусмотрен обогреватель.

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Nissan Figaro оснащен 1,0-литровым турбированным двигателем мощностью 75 л.с. и 118 Нм крутящего момента. Он работает в паре с трехступенчатой ​​​​автоматической коробкой передач.

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