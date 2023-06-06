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Авто

Проехал полмира: на аукцион выставили уникальный автодом Land Rover (видео)

Land Rover Series I, Land Rover 1957, автодом Land Rover, дом на колесах
Фото: RM Sotheby's | Land Rover Series I построили специально для сложного путешествия

На специальном Land Rover Series I путешественники Роберт Бейтман и Бристоль Фостер преодолели 60 000 км и посетили два десятка стран. Автодом без проблем справился со сложным испытанием.

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В США на аукцион RM Sotheby’s выставили необычный Land Rover 1957 года. Внедорожник превратили в дом на колесах специально для сложного путешествия. Об уникальном авто рассказали на сайте аукционного дома.

Land Rover Series I, Land Rover 1957, автодом Land Rover, дом на колесах Fullscreen
Land Rover получил особый алюминиевый кузов
Фото: RM Sotheby's

Автодом Land Rover Series I был построен по заказу известного канадского художника Роберта Бейтмана и его друга Бристоля Фостера, задумавших совершить автопробег по странам Африки и Азии.

Land Rover Series I, Land Rover 1957, автодом Land Rover, дом на колесах Fullscreen
Внедорожник прошел полную реставрацию
Фото: RM Sotheby's

Land Rover доработали в британском ателье Pilchers, специализировавшемся на выпуске автобусов и спецтехники. Там создали для внедорожника алюминиевый кузов подобно тем, что устанавливали на кареты скорой помощи Land Rover.

Land Rover Series I, Land Rover 1957, автодом Land Rover, дом на колесах Fullscreen
Внутри установлены две кровати и шкафы
Фото: RM Sotheby's

Внутреннее убранство дома на колесах оказалось весьма скромным — там установили две кровати и шкафы для поклажи. Кроме того, появились люк в крыше и внешний козырек от солнца. Land Rover Series I приводился в движение стандартным 2,0-литровым бензиновым двигателем на 52 л. с.

Роберт Бейтман и Бристоль Фостер преодолели на Land Rover 60 000 км и посетили около двух десятков стран. Они проехали через экваториальную Африку, южную и восточную Азию и финишировали в австралийском Сиднее.

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Канадцы взяли с собой печатную машинку и ежедневно записывали истории о своих приключениях. Позже этот дневник путешествия был опубликован. Land Rover не подвел в сложных условиях и даже ДТП после столкновения с велосипедистом (авто упало на бок) не заставило прекратить путешествие.

С 1958 года прославленный внедорожник был зарегистрирован в США и Канаде и со временем пришел в полную негодность. Недавно его отреставрировали до оригинального состояния.

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