Проехал полмира: на аукцион выставили уникальный автодом Land Rover (видео)

На специальном Land Rover Series I путешественники Роберт Бейтман и Бристоль Фостер преодолели 60 000 км и посетили два десятка стран. Автодом без проблем справился со сложным испытанием.

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В США на аукцион RM Sotheby’s выставили необычный Land Rover 1957 года. Внедорожник превратили в дом на колесах специально для сложного путешествия. Об уникальном авто рассказали на сайте аукционного дома.

Land Rover получил особый алюминиевый кузов Фото: RM Sotheby's

Автодом Land Rover Series I был построен по заказу известного канадского художника Роберта Бейтмана и его друга Бристоля Фостера, задумавших совершить автопробег по странам Африки и Азии.

Внедорожник прошел полную реставрацию Фото: RM Sotheby's

Land Rover доработали в британском ателье Pilchers, специализировавшемся на выпуске автобусов и спецтехники. Там создали для внедорожника алюминиевый кузов подобно тем, что устанавливали на кареты скорой помощи Land Rover.

Внутри установлены две кровати и шкафы Фото: RM Sotheby's

Внутреннее убранство дома на колесах оказалось весьма скромным — там установили две кровати и шкафы для поклажи. Кроме того, появились люк в крыше и внешний козырек от солнца. Land Rover Series I приводился в движение стандартным 2,0-литровым бензиновым двигателем на 52 л. с.

Роберт Бейтман и Бристоль Фостер преодолели на Land Rover 60 000 км и посетили около двух десятков стран. Они проехали через экваториальную Африку, южную и восточную Азию и финишировали в австралийском Сиднее.

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Канадцы взяли с собой печатную машинку и ежедневно записывали истории о своих приключениях. Позже этот дневник путешествия был опубликован. Land Rover не подвел в сложных условиях и даже ДТП после столкновения с велосипедистом (авто упало на бок) не заставило прекратить путешествие.

С 1958 года прославленный внедорожник был зарегистрирован в США и Канаде и со временем пришел в полную негодность. Недавно его отреставрировали до оригинального состояния.

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