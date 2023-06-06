Проїхав пів світу: на аукціон виставили унікальний автобудинок Land Rover (відео)

На спеціальному Land Rover Series I мандрівники Роберт Бейтман та Брістоль Фостер подолали 60 000 км та відвідали два десятки країн. Автодім без проблем упорався зі складним випробуванням.

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У США на аукціон RM Sotheby's виставили незвичайний Land Rover 1957 року. Позашляховик перетворили на будинок на колесах спеціально для складної подорожі. Про унікальне авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Land Rover отримав спеціальний алюмінієвий кузов Фото: RM Sotheby's

Автобудинок Land Rover Series I побудований на замовлення відомого канадського художника Роберта Бейтмана та його друга Брістоля Фостера, які задумали здійснити автопробіг країнами Африки та Азії.

Позашляховик пройшов повну реставрацію Фото: RM Sotheby's

Land Rover доопрацювали в британському ательє Pilchers, що спеціалізувався на випуску автобусів та спецтехніки. Там створили для позашляховика алюмінієвий кузов подібно до тих, що встановлювали на карети швидкої допомоги Land Rover.

Усередині встановлені два ліжка та шафи Фото: RM Sotheby's

Внутрішнє оздоблення дому на колесах виявилося дуже скромним — там встановили два ліжка та шафи для поклажі. Крім того, з'явилися люк у даху та зовнішній козирок від сонця. Land Rover Series I обладнаний стандартним 2,0-літровим бензиновим двигуном на 52 к. с.

Роберт Бейтман та Брістоль Фостер подолали на Land Rover 60 000 км та відвідали близько двох десятків країн. Вони проїхали через екваторіальну Африку, південну і східну Азію та фінішували в австралійському Сіднеї.

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Канадці взяли із собою друкарську машинку та щодня записували історії про свої пригоди. Пізніше цей щоденник подорожі було опубліковано. Land Rover не підвів у складних умовах і навіть ДТП після зіткнення з велосипедистом (авто впало на бік) не змусило припинити подорож.

З 1958 року прославлений позашляховик був зареєстрований у США та Канаді і згодом прийшов у повну непридатність. Нещодавно його відреставрували до оригінального стану.

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