Новий рекорд: в Україні продали на аукціоні ретро-авто за $100 000 (фото)

ГАЗ-12 ЗІМ належав колекціонеру Тарасу Демкуру з Тернополя. Він вирішив розпродати свої раритетні авто і спрямувати кошти на допомогу захисникам України та відновлення країни.

Related video

В Україні встановлено рекорд вартості ретроавто, проданого на аукціоні. На форумі Grain Ukraine Conference вінтажний ГАЗ-12 ЗІМ 1953 пішов з молотка за 100 000 доларів. Про це повідомляє Авто24.

Виручені кошти спрямують на протезування захисників України Фото: 24 канал

Відреставрований ГАЗ-12 ЗІМ раніше зберігався в колекції Тараса Демкури з Тернополя, що також враховувала авто Гітлера та Брежнєва. Нагадаємо, що він вирішив розпродати свої ретро-авто і спрямувати виручені кошти на допомогу захисникам України та відновлення країни.

Важливо

У Львові відбувся масштабний міжнародний фестиваль ретроавто (фото)

Саме тому за ГАЗ-12 ЗІМ віддали такі великі гроші. Покупцем авто став бізнесмен Борис Шестопалов — він заплатив 50 тисяч доларів, а компанія QTerminals подвоїла суму.

ЗІМ був частиною колекції авто Тараса Демкури з Тернополя

За ці гроші буде закуплено протез для фермера Михайла, який став на захист України і втратив руку під час бойових дій. Решту коштів спрямують на клініку протезування Superhumans Center. До речі, на цей же центр передав гроші, виручені за Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі, й Андрій Данилко.

ГАЗ-12 ЗІМ випускали з 1949 до 1959 року. 5,5-метровий представницький седан оснащувався 3,5-літровою 90-сильною шісткою і міг розвивати 120 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що 53-річний іржавий Dodge продали на аукціоні за мільйон доларів.

Також ми писали, що у Києві виявлено рідкісний вінтажний позашляховик Lamborghini.