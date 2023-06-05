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Авто

У Львові відбувся масштабний міжнародний фестиваль ретроавто (фото)

Renault 4, Leopolis Grand Prix, ретро авто, старовинні авто
Фото: Тарас Брязгунов | Renault 4 та універсал Trabant

Автофестиваль Leopolis Grand Prix зібрав приблизно сотню рідкісних старовинних авто та ексклюзивних сучасних моделей. Деяким його учасникам — понад 100 років.

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У Львові відбувся фестиваль старовинних автомобілів Leopolis Grand Prix. Це перший масштабний захід ретроруху після початку повномасштабного російського вторгнення, причому його учасники прибули не лише з України. Журналісту Фокусу вдалося побувати на фестивалі.

Ford T, Leopolis Grand Prix, ретро авто, старовинні авто Fullscreen
Ford T 1912 став найстарішим учасником автофестивалю
Фото: Тарас Брязгунов

Leopolis Grand Prix зібрав майже сотню вінтажних автомобілів та мотоциклів. Більшість із них відносяться до радянської класики, але вистачало на виставці і справжніх раритетів. Відвідувачі виставки мали змогу послухати концерт чи покататися на старовинному авто за донат на ЗСУ.

Найстарішим на фестивалі став Ford T 1912 року. Він зберігається у Львові та є одним із найстаріших авто в Україні.

Opel 1,8 Litre, Leopolis Grand Prix, ретро авто, старовинні авто Fullscreen
Opel 1,8 Litre знімався в індійському блокбастері RRR
Фото: Тарас Брязгунов

Не менш цінним є Opel 1,8 Litre 1932 року в рідкісному кузові родстер. Елегантний кабріолет з 1,8-літровим 32-сильним двигуном став зіркою оскароносного індійського фільму RRR, який знімали в Україні.

Mercedes 230, Leopolis Grand Prix, ретро авто, старовинні авто Fullscreen
Mercedes-Benz 230 приїхав на виставку з Німеччини
Фото: Тарас Брязгунов

Період 30-40-х років також представляли BMW 321, Mercedes 170, Hanomag Type 13 та Steyr 55. Досить рідкісним є фургон "Москвич-401-422" з дерев'яними панелями кузова.

Harley-Davidson WLA42, Leopolis Grand Prix, ретро авто, старовинні авто Fullscreen
Військовий Harley-Davidson WLA42
Фото: Тарас Брязгунов

Доволі великою виявилася експозиція моделей Другої світової війни. На виставку приїхали позашляховики Willys Jeep та Dodge WC51, вантажівка ЗІС-5, мотоцикли Harley-Davidson WLA42 та Zundapp KS-750. На особливу згадку заслуговує ГАЗ 61-73 — випущено лише 194 таких повнопривідних авто.

ГАЗ 61-73, Leopolis Grand Prix, ретро авто, старовинні авто Fullscreen
Всього випущено лише 194 ГАЗ 61-73
Фото: Тарас Брязгунов

З пізніших авто заслуговують на згадки Renault 4, універсал Trabant і два Ford — Consul 1956 і Taunus 1974 року. Традиційно велику експозицію виставив львівський клуб власників "Запорожців" "ЗАЗ-Козак".

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Незважаючи на війну, з Німеччини до Львова прибув Mercedes-Benz 230. Його власник підтримує Україну. А з Латвії приїхав рідкісний ЗАЗ-968М у кузові пікап.

BMW 321 Fullscreen
BMW 321
Mercedes-Benz 170V Fullscreen
Mercedes-Benz 170V
Steyr 55 Fullscreen
Steyr 55
Hanomag Type 13 Fullscreen
Hanomag Type 13
Москвич-401-422 Fullscreen
Москвич-401-422
Zundapp KS-750 Fullscreen
Zundapp KS-750
Dodge WC51 Fullscreen
Dodge WC51
Ford Consul 1956 року Fullscreen
Ford Consul 1956 року
Ford Taunus 1974 року Fullscreen
Ford Taunus 1974 року
Експозиція клубу "ЗАЗ-Козак" Fullscreen
Експозиція клубу "ЗАЗ-Козак"
Ferrari FF Fullscreen
Ferrari FF
Lucid Air Fullscreen
Lucid Air
BMW 321
Mercedes-Benz 170V
Steyr 55
Hanomag Type 13
Москвич-401-422
Zundapp KS-750
Dodge WC51
Ford Consul 1956 року
Ford Taunus 1974 року
Експозиція клубу "ЗАЗ-Козак"
Ferrari FF
Lucid Air

Leopolis Grand Prix порадував не лише старовинними авто — на шоу прибув сучасний ексклюзив на кшталт Chevrolet Corvette C7, Ferrari FF або тюнінгованого 710-сильного Audi TT RS. Відвідувачі змогли побачити і новітній американський електромобіль Lucid Air, здатний проїхати понад 800 км без підзарядки.

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