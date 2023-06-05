Во Львове прошел масштабный международный фестиваль ретро-авто (фото)

Автофестиваль Leopolis Grand Prix собрал около сотни редких старинных авто и эксклюзивных современных моделей. Некоторым его участникам — более 100 лет.

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Во Львове провели фестиваль старинных автомобилей Leopolis Grand Prix. Это первое масштабное мероприятие ретро-движения после начала полномасштабного российского вторжения, причем его участники прибыли не только из Украины. Журналисту Фокуса удалось побывать на фестивале.

Ford T 1912 года стал старейшим участником автофестиваля Фото: Тарас Брязгунов

Leopolis Grand Prix собрал около сотни винтажных автомобилей и мотоциклов. Большинство из них относятся к советской классике, но хватало на выставке и настоящих раритетов. Посетители выставки имели возможность послушать концерт или прокатиться на старинном авто за донат на ВСУ.

Старейшим на фестивале стал Ford T 1912 года. Он хранится во Львове и является одним из старых авто в Украине.

Opel 1,8 Litre снимался в индийском блокбастере RRR Фото: Тарас Брязгунов

Не менее ценным является Opel 1,8 Litre 1932 года в редком кузове родстер. Элегантный кабриолет с 1,8-литровым 32-сильным мотором стал звездой оскароносного индийского фильма RRR, который снимали в Украине.

Mercedes-Benz 230 приехал на выставку из Германии Фото: Тарас Брязгунов

Период 30-40-х годов также представляли BMW 321, Mercedes 170, Hanomag Type 13 и Steyr 55. Довольно редким является фургон "Москвич-401-422" с деревянными панелями кузова.

Военный Harley-Davidson WLA42 Фото: Тарас Брязгунов

Довольно обширной оказалась экспозиция моделей Второй мировой войны. На выставку приехали внедорожники Willys Jeep и Dodge WC51, грузовик ЗИС-5, мотоциклы Harley-Davidson WLA42 и Zundapp KS-750. Особого упоминания заслуживает ГАЗ 61-73 — выпущено только 194 таких полноприводных авто.

Всего выпущено только 194 ГАЗ 61-73 Фото: Тарас Брязгунов

Из более поздних авто заслуживают упоминания Renault 4, универсал Trabant и два Ford — Consul 1956 года и Taunus 1974 года. Традиционно большую экспозицию выставил львовский клуб владельцев "Запорожцев" "ЗАЗ-Козак".

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Украинский Ford Transit: опубликованы архивные фото малоизвестного минивэна ЛАЗ

Несмотря на войну, из Германии во Львов прибыл Mercedes-Benz 230. Его владелец поддерживает Украину. А из Латвии приехал редкий ЗАЗ-968М в кузове пикап.

BMW 321 Mercedes-Benz 170V Steyr 55 Hanomag Type 13 Москвич-401-422 Zundapp KS-750 Dodge WC51 Ford Consul 1956 года Ford Taunus 1974 года Экспозиция клуба "ЗАЗ-Козак" Ferrari FF Lucid Air

Leopolis Grand Prix порадовал не только старинными авто — на шоу прибыл современный эксклюзив вроде Chevrolet Corvette C7, Ferrari FF или тюнингованного 710-сильного Audi TT RS. Посетители смогли увидеть и новейший американский электромобиль Lucid Air способный проехать свыше 800 км без подзарядки.

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