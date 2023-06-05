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Авто

Во Львове прошел масштабный международный фестиваль ретро-авто (фото)

Renault 4, Leopolis Grand Prix, ретро авто, старинные авто
Фото: Тарас Брязгунов | Renault 4 и универсал Trabant

Автофестиваль Leopolis Grand Prix собрал около сотни редких старинных авто и эксклюзивных современных моделей. Некоторым его участникам — более 100 лет.

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Во Львове провели фестиваль старинных автомобилей Leopolis Grand Prix. Это первое масштабное мероприятие ретро-движения после начала полномасштабного российского вторжения, причем его участники прибыли не только из Украины. Журналисту Фокуса удалось побывать на фестивале.

Ford T, Leopolis Grand Prix, ретро авто, старинные авто Fullscreen
Ford T 1912 года стал старейшим участником автофестиваля
Фото: Тарас Брязгунов

Leopolis Grand Prix собрал около сотни винтажных автомобилей и мотоциклов. Большинство из них относятся к советской классике, но хватало на выставке и настоящих раритетов. Посетители выставки имели возможность послушать концерт или прокатиться на старинном авто за донат на ВСУ.

Старейшим на фестивале стал Ford T 1912 года. Он хранится во Львове и является одним из старых авто в Украине.

Opel 1,8 Litre, Leopolis Grand Prix, ретро авто, старинные авто Fullscreen
Opel 1,8 Litre снимался в индийском блокбастере RRR
Фото: Тарас Брязгунов

Не менее ценным является Opel 1,8 Litre 1932 года в редком кузове родстер. Элегантный кабриолет с 1,8-литровым 32-сильным мотором стал звездой оскароносного индийского фильма RRR, который снимали в Украине.

Mercedes 230, Leopolis Grand Prix, ретро авто, старинные авто Fullscreen
Mercedes-Benz 230 приехал на выставку из Германии
Фото: Тарас Брязгунов

Период 30-40-х годов также представляли BMW 321, Mercedes 170, Hanomag Type 13 и Steyr 55. Довольно редким является фургон "Москвич-401-422" с деревянными панелями кузова.

Harley-Davidson WLA42, Leopolis Grand Prix, ретро авто, старинные авто Fullscreen
Военный Harley-Davidson WLA42
Фото: Тарас Брязгунов

Довольно обширной оказалась экспозиция моделей Второй мировой войны. На выставку приехали внедорожники Willys Jeep и Dodge WC51, грузовик ЗИС-5, мотоциклы Harley-Davidson WLA42 и Zundapp KS-750. Особого упоминания заслуживает ГАЗ 61-73 — выпущено только 194 таких полноприводных авто.

ГАЗ 61-73, Leopolis Grand Prix, ретро авто, старинные авто Fullscreen
Всего выпущено только 194 ГАЗ 61-73
Фото: Тарас Брязгунов

Из более поздних авто заслуживают упоминания Renault 4, универсал Trabant и два Ford — Consul 1956 года и Taunus 1974 года. Традиционно большую экспозицию выставил львовский клуб владельцев "Запорожцев" "ЗАЗ-Козак".

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Украинский Ford Transit: опубликованы архивные фото малоизвестного минивэна ЛАЗ
Украинский Ford Transit: опубликованы архивные фото малоизвестного минивэна ЛАЗ

Несмотря на войну, из Германии во Львов прибыл Mercedes-Benz 230. Его владелец поддерживает Украину. А из Латвии приехал редкий ЗАЗ-968М в кузове пикап.

BMW 321, Leopolis Grand Prix, ретро авто, старинные авто Fullscreen
BMW 321
Mercedes-Benz 170V, Leopolis Grand Prix, ретро авто, старинные авто Fullscreen
Mercedes-Benz 170V
Steyr 55, Leopolis Grand Prix, ретро авто, старинные авто Fullscreen
Steyr 55
Hanomag Type 13, Leopolis Grand Prix, ретро авто, старинные авто Fullscreen
Hanomag Type 13
Москвич-401-422, Leopolis Grand Prix, ретро авто, старинные авто Fullscreen
Москвич-401-422
Zundapp KS-750, Leopolis Grand Prix, ретро авто, старинные авто Fullscreen
Zundapp KS-750
Dodge WC51 Fullscreen
Dodge WC51
Ford Consul, Leopolis Grand Prix, ретро авто, старинные авто Fullscreen
Ford Consul 1956 года
Ford Taunus 1974, Leopolis Grand Prix, ретро авто, старинные авто Fullscreen
Ford Taunus 1974 года
Экспозиция клуба "ЗАЗ-Козак" Fullscreen
Экспозиция клуба "ЗАЗ-Козак"
Ferrari FF Fullscreen
Ferrari FF
Lucid Air Fullscreen
Lucid Air
BMW 321, Leopolis Grand Prix, ретро авто, старинные авто
Mercedes-Benz 170V, Leopolis Grand Prix, ретро авто, старинные авто
Steyr 55, Leopolis Grand Prix, ретро авто, старинные авто
Hanomag Type 13, Leopolis Grand Prix, ретро авто, старинные авто
Москвич-401-422, Leopolis Grand Prix, ретро авто, старинные авто
Zundapp KS-750, Leopolis Grand Prix, ретро авто, старинные авто
Dodge WC51
Ford Consul, Leopolis Grand Prix, ретро авто, старинные авто
Ford Taunus 1974, Leopolis Grand Prix, ретро авто, старинные авто
Экспозиция клуба "ЗАЗ-Козак"
Ferrari FF
Lucid Air

Leopolis Grand Prix порадовал не только старинными авто — на шоу прибыл современный эксклюзив вроде Chevrolet Corvette C7, Ferrari FF или тюнингованного 710-сильного Audi TT RS. Посетители смогли увидеть и новейший американский электромобиль Lucid Air способный проехать свыше 800 км без подзарядки.

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