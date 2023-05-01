В интернете показали редкий мелкосерийный пикап "Запорожец" (фото)

Всего выпустили только 2500 пикапов ЗАЗ-968М. До наших дней сохранилось очень мало этих автомобилей.

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Не все знают, что "Запорожец" выпускали не только в стандартном пассажирском исполнении, но и в кузове пикап. Такая версия очень редкая и до наших дней дошло немного подобных авто. О грузовом ЗАЗ рассказали на сайте Авто24.

Пикапы ЗАЗ-965 создавали для внутреннего пользования

Легкие грузовые модели на Запорожском автозаводе пытались создавать еще в 60-х годах, однако серийными они так и не стали. В отличие от них, пикапы ЗАЗ изначально не планировали выпускать серийно, а строили для собственных нужд – они развозили грузы по территории предприятия.

Первй пикап ЗАЗ-968

Первые пикапы "Запорожец" создавали из бракованных кузовов "горбатого" ЗАЗ-965. Им срезали заднюю часть крыши и на месте сидений второго ряда получался небольшой отсек для поклажи.

Грузовой отсек у авто был небольшим

Позже подобные версии появились и у ЗАЗ-968. Именно такой вариант решили запустить в производство с 1990 года. Тогда как раз начала зарождаться рыночная экономика и на ЗАЗе посчитали, что авто подойдет для малого бизнеса или коммунальных предприятий.

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Однако пикап "Запорожец" спросом не пользовался из-за непрактичности. Его грузовой отсек оказался слишком маленьким, да и доступ туда был затруднен из-за высокой крышки капота двигателя. Да и 40-сильный мотор не очень справлялся с большой нагрузкой.

Всего выпущено только 2500 пикапов ЗАЗ-968М

В итоге, до 1994 года выпустили всего 2500 пикапов ЗАЗ-968М. А поскольку машины списывали и сдавали на металлолом по завершению строка эксплуатации, то до наших дней дошло не так уж и много пикапов.

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