Почти Ferrari: в интернете показали уникальный суперкар на базе "Запорожца" (фото)

Самодельное авто "Мурена" выглядит как европейские спорткары 70-х годов. Его кузов выполнен из стеклопластика, а вместо дверей установлен откидной колпак.

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В интернете опубликованы редкие архивные фото купе "Мурена". Он выглядит как европейские суперкары 70-х, хотя на самом деле создан украинским мастером. Об авто рассказали на сайте Hyser.

Фары авто выполнены выдвижными

Украинский суперкар "Мурена" — детище конструктора Николая Дорошенко из города Сумы. Уникальное заднемоторное купе создано в 80-х годах с оглядкой на иностранные модели. В частности, он напоминает французскую "тезку" Matra Murena, итальянский Ferrari Dino 308 GT4, британские Lotus Elite и Eclat.

Кузов "Мурены" выполнен из стеклопластика. Самодельное авто отличается клиновидным силуэом и получило модные на то время выдвижные фары. Дверей нет – их заменяет откидной колпак, включающий крышу и лобовое стекло.

Вместо дверей предусмотрен откидной колпак

Как ни странно, в основе спортивного авто лежат агрегаты "Запорожца". У ЗАЗ-968 самодельное авто позаимствовало 1,2-литровый 40-сильный мотор и 4-ступенчатую механическую КПП. Максимальная скорость составила 100 км/ч.

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За мотором установили небольшой багажник, рассчитанный на 40 кг поклажи. Передний мост позаимствовали у мотоколяски СЗД.

Самодельное авто прославилось в 80-е годы

"Мурена" стала своего рода звездой в среде создателей самодельных авто. Она принимала участие в различных слетах и автофестивалях, получила немало наград и даже попала на обложку журнала "Моделист-Конструктор" в марте 1987 года. Однако в 90-х автомобиль пропал и сейчас о нем ничего не известно.

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