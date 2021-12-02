Обнаружен самый страшный Ferrari: суперкар продают по цене Renault Duster (видео)

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Ferrari 308 GT4, Ferrari Dino 308 GT4, Dino 308 GT4
Фото: ebay.com | Ferrari Dino 308 GT4 насквозь проржавел

Ferrari Dino 308 GT4 не выезжал на дороги более 20 лет. Двигатель автомобиля отсутствует.

В Великобритании на онлайн-аукцион eBay выставили Ferrari Dino 308 GT4 1978 года. За суперкар просят всего 15 тыс. фунтов стерлингов (20 тыс. долларов). Об этом сообщается на сайте аукциона.

Ferrari 308 GT4, Ferrari Dino 308 GT4, Dino 308 GT4
Салон суперкара сохранился лучше, чем кузов
Фото: ebay.com

Столь низкая цена объясняется состоянием Ferrari – автомобиль насквозь проржавел и выглядит действительно страшно. Коррозия практически уничтожила передние крылья, а в дверях – огромные дыры.

Ferrari 308 GT4, Ferrari Dino 308 GT4, Dino 308 GT4
Двигатель Ferrari Dino 308 GT4 отсутствует
Фото: ebay.com

Салон Ferrari Dino 308 GT4 сохранился лучше, но все равно его состояние далеко от идеального. А вот двигатель отсутствует, причем, судя по заверениям владельца, его сняли очень давно.

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Пробег Ferrari на одометре – всего 45 тыс. км. Судьба автомобиля неизвестна, но установлено, что на дороги он в последний раз выезжал до 1999 года. Автомобиль будет очень сложно восстановить, поэтому продавец предлагает превратить его в арт-объект.

Реставрировать Ferrari очень сложно

Суперкар Ferrari Dino 308 GT4 – довольно редкая модель, ведь всего в 1973-1980 годах выпустили всего 2826 таких купе. Автомобиль оснащали 3,0-литровым 255-сильным V8 и 5-ступенчатой механической КПП. Он разгонялся до 100 км/ч за 7 с и развивал 257 км/ч.

Ранее Фокус писал про уникальный лимузин Ferrari. Его также продают по очень невысокой цене.