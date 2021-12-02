Обнаружен самый страшный Ferrari: суперкар продают по цене Renault Duster (видео)

Ferrari Dino 308 GT4 не выезжал на дороги более 20 лет. Двигатель автомобиля отсутствует.

В Великобритании на онлайн-аукцион eBay выставили Ferrari Dino 308 GT4 1978 года. За суперкар просят всего 15 тыс. фунтов стерлингов (20 тыс. долларов). Об этом сообщается на сайте аукциона.

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[ + – ] Салон суперкара сохранился лучше, чем кузов Фото: ebay.com

Столь низкая цена объясняется состоянием Ferrari – автомобиль насквозь проржавел и выглядит действительно страшно. Коррозия практически уничтожила передние крылья, а в дверях – огромные дыры.

[ + – ] Двигатель Ferrari Dino 308 GT4 отсутствует Фото: ebay.com

Салон Ferrari Dino 308 GT4 сохранился лучше, но все равно его состояние далеко от идеального. А вот двигатель отсутствует, причем, судя по заверениям владельца, его сняли очень давно.

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Пробег Ferrari на одометре – всего 45 тыс. км. Судьба автомобиля неизвестна, но установлено, что на дороги он в последний раз выезжал до 1999 года. Автомобиль будет очень сложно восстановить, поэтому продавец предлагает превратить его в арт-объект.

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Суперкар Ferrari Dino 308 GT4 – довольно редкая модель, ведь всего в 1973-1980 годах выпустили всего 2826 таких купе. Автомобиль оснащали 3,0-литровым 255-сильным V8 и 5-ступенчатой механической КПП. Он разгонялся до 100 км/ч за 7 с и развивал 257 км/ч.

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