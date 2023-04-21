Майже Ferrari: в інтернеті показали унікальний суперкар на базі "Запорожця" (фото)

Саморобне авто "Мурена" виглядає як європейські спортивні автомобілі 70-х років. Його кузов виконаний із склопластику, а замість дверей встановлений відкидний ковпак.

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В інтернеті опубліковано рідкісні архівні фото купе "Мурена". Він виглядає як європейські суперкари 70-х, хоч насправді створений українським майстром. Про авто розповіли на сайті Hyser.

Фари авто виконані висувними

Український суперкар "Мурена" — дітище конструктора Миколи Дорошенка із міста Суми. Унікальне задньомоторне купе створено у 80-х роках за образом іноземних моделей. Зокрема, він нагадує французьку "тезку" Matra Murena, італійський Ferrari Dino 308 GT4, британські Lotus Elite та Eclat.

Кузов "Мурени" виконаний зі склопластику. Саморобне авто відрізняється клиноподібним силуеом і отримало модні на той час висувні фари. Дверей немає – їх замінює відкидний ковпак, що включає дах та лобове скло.

Замість дверей передбачено відкидний ковпак

Як не дивно, в основі спортивного автомобіля лежать агрегати "Запорожця". У ЗАЗ-968 саморобне авто запозичило 1,2-літровий 40-сильний двигун і 4-ступінчасту механічну КПП. Максимальна швидкість становила 100 км/год.

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За двигуном встановили невеликий багажник, розрахований на 40 кг поклажі. Передній міст запозичили у мотоколяски СЗД.

Саморобне авто прославилося у 80-ті роки

"Мурена" стала свого роду зіркою серед творців саморобних авто. Вона брала участь у різних зльотах та автофестивалях, здобула чимало нагород і навіть потрапила на обкладинку журналу "Моделіст-Конструктор" у березні 1987 року. Однак у 90-х автомобіль зник і наразі про нього нічого не відомо.

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