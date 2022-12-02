Раритетний спорткар зірки "Формули-1" продали за ціною Renault Duster (фото)

Рідкісний Lotus Elite належав найкращому американському автоперегоннику Маріо Андретті. Спорткар оснащений 158-сильним двигуном і розвиває 200 км/год.

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У Великій Британії на аукціоні H&H продали спортивне купе Lotus Elite 1976 року. Автомобіль пішов з молотка лише за 11 250 фунтів стерлінгів ($13 650), навіть попри знаменитого власника та цікаву історію. Її розповіли на сайті аукціонного дому.

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Настільки низька ціна на рівні Renault Duster дивує, адже цей Lotus Elite раніше належав видатному американському перегоннику Маріо Андретті. Чемпіон "Формули-1" виступав за команду Lotus у 1976-1978 роках та отримав спорткар у подарунок від керівника британської компанії Коліна Чепмена.

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У Lotus Elite кермо ліворуч, але Маріо Андретті не забрав авто з собою до Америки і воно залишилося у Великій Британії. Відтоді у машини було ще два власники, причому нинішній господар нещодавно впорядкував її.

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Чотиримісне купе Lotus Elite — досить рідкісна модель, адже з 1974 по 1982 випустили всього 2535 таких авто. У нього легкий склопластиковий кузов, тому маса становить трохи більше за тонну.

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Під капотом встановлена високооборотна 2,0-літрова четвірка на 158 к. с. З 5-ступінчастою механічною КПП спорткар Lotus розганяється до 100 км/год за 8,1 секунди і розвиває 200 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що у дворі покинутого будинку знайшли колекцію із сотні ретро-автомобілів. Вони стоять там не один десяток років.