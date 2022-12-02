Раритетный спорткар звезды "Формулы-1" продали по цене Renault Duster (фото)
Редкий Lotus Elite принадлежал лучшему американскому автогонщику Марио Андретти. Спорткар оснащен 158-сильным мотором и развивает 200 км/ч.
В Великобритании на аукционе H&H продали спортивное купе Lotus Elite 1976 года. Автомобиль ушел с молотка всего за 11 250 фунтов стерлингов($13 650), даже несмотря на знаменитого владельца и интересную историю. Ее рассказали на сайте аукционного дома.
Столь низкая цена на уровне Renault Duster удивляет, ведь этот Lotus Elite ранее принадлежал выдающемуся американскому гонщику Марио Андретти. Чемпион "Формулы-1" выступал за команду Lotus в 1976-1978 годах и получил спорткар в подарок от руководителя британской компании Колина Чэпмэна.
У Lotus Elite руль слева, но Марио Андретти не забрал авто с собой в Америку и оно осталось в Великобритании. С тех пор у машины было еще два владельца, причем нынешний хозяин недавно привел ее в порядок.
Четырехместное купе Lotus Elite – довольно редкая модель, ведь с 1974 по 1982 годы выпустили всего 2535 таких авто. У него легкий стеклопластиковый кузов, поэтому масса составляет немногим более тонны.
Под капотом установлена высокооборотистая 2,0-литровая четверка на 158 л. с. С 5-ступенчатой механической КПП спорткар Lotus разгоняется до 100 км/ч за 8,1 с и развивает 200 км/ч.
Ранее Фокус сообщал, что во дворе заброшенного дома нашли коллекцию из сотни ретро-автомобилей. Они стоят там не один десяток лет.