Раритетный спорткар звезды "Формулы-1" продали по цене Renault Duster (фото)

Редкий Lotus Elite принадлежал лучшему американскому автогонщику Марио Андретти. Спорткар оснащен 158-сильным мотором и развивает 200 км/ч.

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В Великобритании на аукционе H&H продали спортивное купе Lotus Elite 1976 года. Автомобиль ушел с молотка всего за 11 250 фунтов стерлингов($13 650), даже несмотря на знаменитого владельца и интересную историю. Ее рассказали на сайте аукционного дома.

[ + – ] Марио Андретти использовал авто во время выступления за команду Lotus

Столь низкая цена на уровне Renault Duster удивляет, ведь этот Lotus Elite ранее принадлежал выдающемуся американскому гонщику Марио Андретти. Чемпион "Формулы-1" выступал за команду Lotus в 1976-1978 годах и получил спорткар в подарок от руководителя британской компании Колина Чэпмэна.

[ + – ] Легкий спорткар способен развить 200 км/ч

У Lotus Elite руль слева, но Марио Андретти не забрал авто с собой в Америку и оно осталось в Великобритании. С тех пор у машины было еще два владельца, причем нынешний хозяин недавно привел ее в порядок.

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Четырехместное купе Lotus Elite – довольно редкая модель, ведь с 1974 по 1982 годы выпустили всего 2535 таких авто. У него легкий стеклопластиковый кузов, поэтому масса составляет немногим более тонны.

[ + – ] Автомобиль неплохо сохранился и недавно прошел обслуживание

Под капотом установлена высокооборотистая 2,0-литровая четверка на 158 л. с. С 5-ступенчатой механической КПП спорткар Lotus разгоняется до 100 км/ч за 8,1 с и развивает 200 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что во дворе заброшенного дома нашли коллекцию из сотни ретро-автомобилей. Они стоят там не один десяток лет.