Цвинтар раритетів: у дворі покинутого будинку знайшли сотню ретро-авто (відео)
У покинутій колекції авто є чимало вінтажних моделей Jaguar, BMW, Opel, Triumph. Частина машин перетворилася на купи металу, інші — збереглися краще і їх можна відреставрувати.
У Великій Британії виявили покинуту колекцію ретро-автомобілів. Близько сотні раритетних машин іржавіють просто неба у дворі старого будинку. Відео з цвинтаря авто опублікували на Youtube-каналі Ratarossa.
Судячи зі стану авто, вони занедбані не менше 10-15 років тому. Підтверджує це припущення і той факт, що нові моделі в колекції належать початку 2000-х. Втім, більшість авто випущено у 50-80-х роках минулого століття і серед них є чимало раритетів.
Найбільше колекції Jaguar різних років випуску. На відео можна ідентифікувати седан Jaguar Mark 2, S-Type, 420G і XJ, випущені в 60-х роках.
Також привертають до себе увагу спортивні купе Opel GT та BMW 2002, родстери Jensen Healey та Triumph TR6. Американський автопром представлений кабріолетом Chevrolet Camaro та пікапом Chevrolet S-10. Є й масові моделі на кшталт Honda Civic, Mercedes W124 й Opel Kadett.
Багато автомобілів проіржавіли і їхній стан залишає бажати кращого. Нещодавно ця місцевість постраждала від повені, і це видно по машинах. Втім, частина з них збереглася краще і відновити їх буде не так складно.
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