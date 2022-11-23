Цвинтар раритетів: у дворі покинутого будинку знайшли сотню ретро-авто (відео)

У покинутій колекції авто є чимало вінтажних моделей Jaguar, BMW, Opel, Triumph. Частина машин перетворилася на купи металу, інші — збереглися краще і їх можна відреставрувати.

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У Великій Британії виявили покинуту колекцію ретро-автомобілів. Близько сотні раритетних машин іржавіють просто неба у дворі старого будинку. Відео з цвинтаря авто опублікували на Youtube-каналі Ratarossa.

Судячи зі стану авто, вони занедбані не менше 10-15 років тому. Підтверджує це припущення і той факт, що нові моделі в колекції належать початку 2000-х. Втім, більшість авто випущено у 50-80-х роках минулого століття і серед них є чимало раритетів.

[ + – ] У колекції нарахували близько сотні авто [ + – ] Opel GT [ + – ] BMW 2002 [ + – ] Jensen-Healey [ + – ] Triumph TR6

Найбільше колекції Jaguar різних років випуску. На відео можна ідентифікувати седан Jaguar Mark 2, S-Type, 420G і XJ, випущені в 60-х роках.

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Також привертають до себе увагу спортивні купе Opel GT та BMW 2002, родстери Jensen Healey та Triumph TR6. Американський автопром представлений кабріолетом Chevrolet Camaro та пікапом Chevrolet S-10. Є й масові моделі на кшталт Honda Civic, Mercedes W124 й Opel Kadett.

Багато автомобілів проіржавіли і їхній стан залишає бажати кращого. Нещодавно ця місцевість постраждала від повені, і це видно по машинах. Втім, частина з них збереглася краще і відновити їх буде не так складно.

Раніше Фокус розповідав про рідкісний суперкар Ferrari, який простояв 40 років покинутим. Він коштує близько 2 мільйонів доларів.

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