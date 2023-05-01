В інтернеті показали рідкісний дрібносерійний пікап "Запорожець" (фото)

Загалом випустили лише 2500 пікапів ЗАЗ-968М. До наших днів збереглося дуже мало цих автомобілів.

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Не всі знають, що "Запорожець" випускали не лише у стандартному пасажирському виконанні, а й у кузові пікап. Така версія дуже рідкісна і до наших днів дійшло трохи таких авто. Про вантажний ЗАЗ розповіли на сайті Авто24.

Пікапи ЗАЗ-965 створювали для внутрішнього користування

Легкі вантажні моделі на Запорізькому автозаводі намагалися створювати ще у 60-х роках, проте серійними вони так і не стали. На відміну від них, пікапи ЗАЗ спочатку не планували випускати серійно, а будували для потреб – вони розвозили вантажі територією підприємства.

Перший пікап ЗАЗ-968

Перші пікапи "Запорожець" створювали із бракованих кузовів "горбатого" ЗАЗ-965. Їм зрізали задню частину даху та на місці сидінь другого ряду виходив невеликий відсік для поклажі.

Вантажний відсік біля авто був невеликим

Пізніше подібні версії з'явилися і ЗАЗ-968. Саме такий варіант вирішили запустити у виробництво з 1990 року. Тоді якраз почала зароджуватись ринкова економіка і на ЗАЗі вважали, що авто підійде для малого бізнесу чи комунальних підприємств.

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Проте пікап "Запорожець" не користувався попитом через непрактичність. Його вантажний відсік виявився надто маленьким, та й доступ туди був утруднений через високу кришку капота двигуна. Та й 40-сильний двигун не дуже справлявся з великим навантаженням.

Всього випущено лише 2500 пікапів ЗАЗ-968М

У результаті до 1994 року випустили всього 2500 пікапів ЗАЗ-968М. А оскільки машини списували і здавали на металобрухт після завершення терміну експлуатації, то до наших днів дійшло не так вже й багато пікапів.

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