Знакомый незнакомец: как изначально выглядел знаменитый "Запорожец" ЗАЗ-966 (фото)

Опытный образец двухдверного седана сильно отличался внешне от серийного ЗАЗ-966. Самым заметным отличием является другая задняя часть прототипа.

Related video

В интернете показали, как изначально должен был выглядеть "ушастый" ЗАЗ-966. Изначально культовая модель имела более яркий дизайн. Фокус расскажет о том, как дизайнеры видели авто на начальном этапе разработке.

Знакомый многим украинцам ЗАЗ-966 появился в 1967 году. Это был компактный двухдверный седан с мотором сзади.

Серийный ЗАЗ-966 появился в 1967 году Фото: Wikipedia

Культовый "Запорожец" полюбился многим автолюбителям того времени за свою низкую стоимость и неприхотливость. Также автомобиль обладал неплохой проходимостью, особенно для своего класса.

Запорожский автомобилестроительный завод начал разрабатывать новую модель менее чем через год после дебюта "горбатого" ЗАЗ-965 в 1960 году. Уже в ноябре 1961 года был показан первый опытный образец новинки.

У опытного образца был более обтекаемый кузов

В целом, серийный ЗАЗ-966 сохранил множество черт дизайна от концепта, но они имеют множество отличий. Опытный образец 1961 года получил более обтекаемый кузов с закругленными задними боковыми стеклами.

Задние боковые стекла были закругленными

Опытный образец отличался более компактной решеткой радиатора. Она была закругленной и не соединяла передние фары, как на серийной модели.

Еще одним заметным отличием является полностью другой дизайн задней части авто. У опытного образца сзади были более стремительные изгибы и вертикальные фонари.

Прототип имел совершенно другой дизайн задней части

Боковые воздуховоды у концепта и у серийного авто также отличались. У опытного образца они были более компактными и сочетались с другой хромированной отделкой.

Важно

В интернете показали редкий мелкосерийный пикап "Запорожец" (фото)

Остальные отличия включали бампера, лобовое стекло, крышу и логотипы. Спустя годы ЗАЗ-966 все же получил знакомый многим автолюбителям дизайн и стал одним из самых массовых автомобилей в СССР.

Ранее Фокус писал, что в интернет попали редкие архивные фото экспортного варианта ЗАЗ-966 с двигателем Renault.