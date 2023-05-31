Знайомий незнайомець: як спочатку виглядав знаменитий "Запорожець" ЗАЗ-966 (фото)

Досвідчений зразок дводверного седана дуже відрізнявся зовні від серійного ЗАЗ-966. Найпомітнішою відмінністю є інша задня частина прототипу.

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В інтернеті показали, як спочатку мав виглядати "вухатий" ЗАЗ-966. Спочатку культова модель мала яскравіший дизайн. Фокус розповість про те, як дизайнери бачили авто на початковому етапі розробки.

Знайомий багатьом українцям ЗАЗ-966 з'явився у 1967 році. Це був компактний дводверний седан з двигуном позаду.

Серійний ЗАЗ-966 з'явився у 1967 році Фото: Wikipedia

Культовий "Запорожець" сподобався багатьом автолюбителям того часу за свою низьку вартість та невибагливість. Також автомобіль мав непогану прохідність, особливо для свого класу.

Запорізький автомобілебудівний завод почав розробляти нову модель менш як через рік після дебюту "горбатого" ЗАЗ-965 у 1960 році. Вже у листопаді 1961 року було показано перший досвідчений зразок новинки.

У досвідченого зразка був більш обтічний кузов

Загалом серійний ЗАЗ-966 зберіг більшість рис дизайну від концепту, але вони мають і безліч відмінностей. Досвідчений зразок 1961 року отримав більш обтічний кузов із закругленим заднім бічним склом.

Заднє бічне скло було закругленим

Досвідчений зразок вирізнявся компактнішою решіткою радіатора. Вона була закруглена та не з'єднувала передні фари, як на серійній моделі.

Ще однією помітною відмінністю є зовсім інший дизайн задньої частини авто. У досвідченого зразка ззаду були стрімкіші вигини та вертикальні ліхтарі.

Прототип мав зовсім інший дизайн задньої частини

Бічні повітрозабірники у прототипа та у серійного авто також відрізнялися. У досвідченого зразка вони були компактнішими та поєднувалися з іншою хромованою обробкою.

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Інші відмінності включали бампери, лобове скло, дах та логотипи. Через роки ЗАЗ-966 все ж таки отримав знайомий багатьом автолюбителям дизайн і став одним з наймасовіших автомобілів у СРСР.

Раніше Фокус писав, що в інтернет потрапили рідкісні архівні фото експортного варіанту ЗАЗ-966 з двигуном Renault.