Український Ford Transit: опубліковано архівні фото маловідомого мінівена ЛАЗ

ЛАЗ-3210 – єдиний легковий мінівен в історії львівського підприємства. Компактне 4,5-метрове авто із пластиковим кузовом оснастили 70-сильним дизелем.

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ЛАЗ відомий своїми міськими та туристичними автобусами, проте у Львові намагалися створювати й автомобілі. Так, на початку 90-х на підприємстві спроектували недорогий мінівен ЛАЗ-3210. Про це пише сайт ТопЖир.

Мінівен презентували на виставці "Український автобус-94" Фото: autocentre.ua

ЛАЗ-3210 розробили під керівництвом архітектора Олега Грицая. Рамний мінівен досягав всього 4,5 м у довжину і важив 1800 кг. Незважаючи на компактні розміри, в салоні мінівену могли розміститися 9 людей.

Кузов ЛАЗ-3210 виконали зі склопластику. Дизайн з великим кутом нахилу лобового скла та вертикальними задніми стійками був витриманий у дусі новітніх Ford Transit та Pontiac Trans Sport. Цікаво, що фари запозичили у "Таврії".

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Мікроавтобус ЛАЗ оснастили польським дизелем Andria об'ємом 2,4 л та потужністю 70 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Кермо і передню підвіску запозичили у "Волги", а задній міст — у УАЗ-452.

Дизайн автобуса витриманий у дусі Ford Transit Фото: autocentre.ua

Мінівен ЛАЗ-3210 презентували 1994 року на виставці "Український автобус-94". Його планували продавати за 7500 доларів, проте криза 90-х та поява на ринку "Газелі" поставили хрест на проекті.

Раніше Фокус розповідав, що ЛАЗ ще 75 років тому випускав компактні електричні фургони.

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