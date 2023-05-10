В інтернеті показали маловідому позашляхову маршрутку львівського заводу (фото)
ЛАЗ-4209 – автобус підвищеної прохідності, розроблений у Львові наприкінці 80-х. Виробництво моделі налагодили у Старокостянтинові.
Львівський автобусний завод проектував не лише великі міські та туристичні автобуси, а й компактніші моделі для маршрутних таксі. У 90-х створили невеликий ЛАЗ-4209. Історію маловідомої моделі розповіли на "Авто24".
Наприкінці 80-х до львівського НДІ "Автобуспром" надійшло замовлення від міністерства середнього машинобудування СРСР на створення невеликого автобуса підвищеної прохідності для уранових копалень та будівництва атомних об'єктів. 1990 року був готовий проект моделі, а перший її прототип збудували у травні 1991 року.Важливо
Новий ЛАЗ-4209 мав напівкапотне компонування, колісну базу 3800 мм, великий кліренс і високу (1055 мм) підлогу. Він був 20-місним і мав великий 1400-літровий багажник, а у рух його приводив 8,8-літровий 185-сильний дизель ЗІЛ. Також створили подовжений автобус ЛАЗ-42091 з колісною базою 4500 мм та 32 сидячими місцями.
У 90-х після розпаду СРСР обсяги виробництва на ЛАЗі суттєво зменшились. Проект ЛАЗ-4209 мало не закрили, але він отримав друге життя.
Від стандартної версії довелося відмовитися, а от подовжений автобус ЛАЗ-42091 все ж таки запустили у дрібносерійне виробництво, але не у Львові, а у Старокостянтинові (Хмельницька область) під назвою "Старт-42091". Дуже небагато автобусів збереглося до наших днів.
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